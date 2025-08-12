Duro golpe de Mediaset a Patricia Pardo con este tijeretazo en el horario de 'Vamos a ver'

Telecinco prepara una gran revolución de su parrilla diaria a partir de septiembre con la intención de salir de la crisis acentuada de audiencia que ha vivido este verano. El principal cambio será el salto de Joaquín Prat a las tardes con un nuevo magacín. Pero también las mañanas sufrirán cambios con nuevos horarios para 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver', que pasará a liderar Patricia Pardo.

Así, tal y como ha avanzado Poco Pasa TV, en Mediaset quieren recuperar la estructura que tenían sus mañanas hace dos años antes del salto de Ana Rosa Quintana a las tardes y ampliar así la duración de 'El programa de Ana Rosa' aprovechando además el salto de Joaquín Prat a las tardes.

De esta manera, 'El programa de Ana Rosa' ampliará su duración en una hora y cuarto pues cabe recordar que desde su regreso en febrero de 2025, el espacio de Ana Rosa Quintana acababa a las 12:15 horas. Pero desde septiembre concluirá a las 13:30 horas. Por lo que 'Vamos a ver' con Patricia Pardo también se verá afectado.

Con este movimiento, Telecinco busca poder luchar frente a frente con 'Espejo Público' y tratar de recobrar el liderazgo frente a 'Mañaneros 360', que desde la llegada de Javier Ruiz no ha parado de subir formando un tándem de éxito en las mañanas de TVE junto a 'La Hora de La 1'.

Y si 'El programa de Ana Rosa' gana una hora es 'Vamos a ver' quién verá reducida su duración y pasará a ocupar el horario del extinto 'Ya es mediodía'. De esta manera, el programa que presentará Patricia Pardo tras la marcha de Joaquín Prat pasará de emitirse en verano de 10:30 a 15:00 horas a solo emitirse entre las 13:30 y las 15:00 horas desde septiembre.

'Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo contarán también con nuevos directores

Más allá de los cambios en sus horarios, tanto 'El programa de Ana Rosa' como 'Vamos a ver' contarán también con grandes cambios en sus directores. Así, el espacio de Ana Rosa Quintana lo liderará desde septiembre Gracia Jiménez, la actual directora de 'Tardear' tomando el relevo de Pilar Cerisuelo, la productora ejecutiva de Unicorn Content que se hizo cargo del formato tras la salida de Daniel Fernández después de su fichaje por 'Mañaneros 360'.

Mientras que 'Vamos a ver' con Patricia Pardo también contará con cambios en su dirección después de que Óscar de la Fuente pase a dirigir el nuevo magacín de tarde con Joaquín Prat. En su lugar serán Sara Martín, su actual subdirectora, y María Cornago, actual subdirectora de El programa de Ana Rosa las que se encarguen del programa.