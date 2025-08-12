Mojan a una reportera de 'Vamos a ver' en directo y Alfonso Egea no se reprime su reacción: "Hacer el imbécil...."

Alfonso Egea se ha visto obligado a dar un golpe en la mesa este martes durante una de las conexiones en directo de 'Vamos a ver' por la agresión que han llegado a presenciar. Una de las reporteras del matinal se encontraba cubriendo una rave ilegal en Salamanca cuando en mitad de su intervención un espontáneo le ha arrojado agua para que dejase de informar sobre el evento multitudinario.

Nada más arrancar la emisión de este martes, el presentador conectaba con la periodista enviada para conocer la última hora del evento ilegal en el Embalse de Santa Teresa, donde se han congregado más de 2000 personas en las inmediaciones del pantano. "Aquí está claro que vienen a disfrutar, podéis ver que hay un montón de coches", comentaba Ana Castaño en su primera conexión.

Y es que, en un principio la reportera había accedido junto a las cámaras del programa a las inmediaciones de la rave, guardando distancia del epicentro de la celebración. Sin embargo, nada más despedirla, Alfonso Egea le pedía que se acercase más al escenario para actualizar la situación durante su próxima intervención, algo que se complicaría de forma inesperada.

"Perdón, Alfonso. Es que nos están mojando", comentaba algo apurada la periodista, tratando de escapar del asalto de uno de los asistentes, que había rociado a ella y al equipo del programa con agua para dinamitar la conexión en directo. "¡No os estamos enfocando, de verdad!", advertía entonces la reportera, que había llegado hasta las inmediaciones del escenario principal de la rave.

Tras despedir a la joven, Alfonso Egea no ha tardado en revolverse contra lo sucedido. "A mí es que estas actitudes… Lo importante es que vosotros estéis bien", señalaba el sustituto de Joaquín Prat y Patricia Pardo pidiendo a su compañera que evitasen cualquier complicación mayor.

"Siempre hay un tonto que tiene que destacar y que aparecer y molestar a una trabajadora que está haciendo una conexión en directo, sin hacer daño a nadie, pidiendo permiso a todo el mundo", ha sentenciado el conductor de 'Vamos a ver' con gesto serio. "Y por supuesto, aquí no se graba a nadie que no quiera aparecer en televisión. Hacer el imbécil con una botella de agua es algo que no está en nuestra mano resolver", advertía antes de dar paso a otro tema.