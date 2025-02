Joaquín Prat se enciende con Alfonso Egea en 'Vamos a ver' por lo ocurrido en directo: "Te has pasado"

Joaquín Prat ha chocado frontalmente con Alfonso Egea en uno de los temas que se han abordado este miércoles en el programa 'Vamos a ver'. Y en medio de esta discrepancia, en la que el presentador le ha dado un toque de atención al colaborador, Patricia Pardo se ha acabado sumando, poniéndose del lado de Prat.

El magacín matinal de Telecinco ha informado de que cuatro estudiantes menores de un instituto de León han sido detenidos, acusados de crear y difundir imagenes falsas de compañeras y profesoras, a las que desnudaban con Inteligencia Artificial. Tres de los implicados no son imputables al tener 13 años de edad.

Sin embargo, Alfonso Egea, cabreado con este caso, ha soltado una frase que ha escamado a Joaquín Prat y a Patricia Pardo. "Yo soy de la escuela de que a esos de 13 años unos mesecitos en un centro de internamiento mal no les vendría", ha sentenciado el periodista sin cortapisas.

Joaquín no ha podido disimular su desacuerdo y así lo ha hecho constar en directo. "Sabes que yo normalmente estoy de acuerdo contigo, pero me parece que esta vez te has pasado, te has pasado porque mandar a esos chavales a un centro de internamiento...", le ha confrontado seriamente el presentador de 'Vamos a ver'.

"¿Por qué? ¿Por qué?", le ha preguntado Alfonso Egea, sorprendido con la 'reprimenda' de su compañero. Mientras, a Joaquín Prat se ha sumado también Patricia Pardo, que ha afeado en la misma dirección la intervención de su compañero: "Yo no me caracterizo por no ser contundente, pero Alfonso es que...".

"Yo también he tenido 13 años y, por las cosas que he hecho, también hubiese acabado en un centro de internamiento entonces", ha argumentado Joaquín, tratando de relativizar y de no ser tan radical como el tertuliano; que incluso había planteado la posibilidad de que lo hecho por esos alumnos de León sea un delito de corrupción de menores.

Por su lado, Alfonso Egea no daba crédito con lo que estaban diciendo sus compañeros y ha mostrado también un cierto malestar. "A veces vosotros, tú también, tú la peor... Es que hay mañanas que me alucináis", ha replicado de un modo algo inconexo pero dirigiéndose de forma clara a Joaquín Prat y especialmente a Patricia Pardo.

"¿Pero de verdad estamos hablando de meterlos en un centro de internamiento?", ha proseguido clamando la comunicadora gallega mientras Alfonso Egea defendía su criticada postura lamentando la rebaja cada vez mayor en la edad de imputación, lo que les exime de una responsabilidad penal.

"Si fuera tu hija, te parecería muy grave y aquí está mi demagogia", le ha arreado el colaborador a Patricia Pardo, que, sin embargo, ha continuado reiterando que enviarles a un centro de reforma como había señalado es un escarmiento absolutamente desmedido.