Alessandro Lequio ve lo que insinúa Carmen Borrego contra él en 'Vamos a ver' y le exige unas disculpas

Alessandro Lequio no se libra de un momento de alta tensión en la tertulia de 'Vamos a ver' ni durante sus vacaciones. El italiano ha ocupado la última portada de Diez Minutos luciendo abdominales en la playa como parte de un supuesto robado. Sin embargo, Carmen Borrego no ha tardado en sembrar la duda acusando a su compañero de haber pactado las fotografías, haciendo que el tertuliano interrumpiese la emisión para defenderse.

El colaborador habitual del matinal de Telecinco ha sido cazado durante sus vacaciones en las playas de Galicia en bañador y luciendo torso en una instantánea de portada según salía del agua. "¿Quién se cree que lo han pillado? No se le mueve ni un pelo", comentaba Carmen Borrego nada más ver las imágenes de la revista junto a sus compañeros.

Alessandro Lequio se planta contra las insinuaciones de Carmen Borrego sobre su robado veraniego

"Esos oblicuos los tengo que ver yo en septiembre. Si no los veo, no me lo creo", añadía con sorna la hermana de Terelu Campos, lanzando un dardo a Alessandro Lequio por la dura actitud con la que a menudo juzga las portadas de sus distintos familiares, como las recientes fotografías robadas en otra revista de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en la playa durante sus vacaciones.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

Pero no ha tenido demasiado tiempo para desgranar los motivos por los que se trata de una portada pactada antes de que el italiano irrumpiese por vía telefónica en la emisión. "He salido en traje de baño en una revista. Yo lo llamo traje de baño y no bañador porque bañador suena más a algo para vestir. Y no, Carmen, no es un posado pactado. Me deberías una disculpa como mínimo", ha espetado el tertuliano.

"No te pienso pedir disculpas de la misma manera que tú no me las pides", sentenciaba rápidamente Carmen Borrego, negándose a conceder el beneficio de la duda a su compañero de programa. "A mi edad, estar en forma no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de salud y de respeto por uno mismo", aclaraba Alessandro Lequio, defendiéndose de las acusaciones de querer presumir de físico.

"No se trata de lucir un cuerpo perfecto, sino de tener un cuerpo que nos permita seguir viviendo con energía", insistía el colaborador de 'Vamos a ver', que aún disfruta de su tiempo de descanso justo antes de que Carmen zanjase el tema con un toque de humor, pidiéndole al italiano rutinas de entrenamiento para poder lucir igual que él a tiempo para el próximo verano.