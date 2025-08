Antonio Montero saca de sus casillas a Carmen Borrego por lo que cuestiona de su currículum en 'Tardear'

Carmen Borrego respondía este martes desde 'Tardear' a las declaraciones de Sergio Alis en 'Fiesta' y aprovechaba además para hacer un comentario sobre el salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco. Y al hablar de su etapa como directora adjunta de 'Día a día', Antonio Montero se enfrentaba con ella cuestionando su trabajo.

En su visita a 'Fiesta', Sergio Alis no dudó en atacar a Carmen Borrego por no estar ubicada y recalcó como "quien dirigía el programa era María Teresa Campos, no ella". "Carmen me llamó un lunes porque María Teresa Campos le dijo que me llamara porque íbamos mal de audiencia y yo monté el corrillo y de un 11 pasamos a un 40 el miércoles", aseguraba el colaborador.

"Después de tantos años, ¿a qué viene esto?", le preguntaba Verónica Dulanto a la colaboradora de 'Tardear'. "Siempre que sale en televisión es para hablar mal de algún compañero, por algo será", contestaba entonces Carmen Borrego antes de que Antonio Montero tomara la palabra para exponer su opinión sobre este tema.

"Vamos a escuchar a Antonio Montero que seguro que me cae alguna", reaccionaba Carmen Borrego al ver que el periodista quería intervenir. "Lo de la directora estaba claro, porque tú solo has dirigido a tu madre. Te pasa un poco como Amador con Rocío Jurado", soltaba el colaborador menospreciando la labor de su compañera como directora.

Antonio Montero provoca a Carmen Borrego y ella le para los pies

Carmen Borrego y Antonio Montero en 'Tardear'

Tras escucharle, Carmen Borrego no dudaba en saltar contra él. "Escucha, perdóname, con lo informado que estás siempre te equivocas mucho", le espetaba la colaboradora. "Sí, sí. Tú has dirigido muchos programas y sigues siendo directora", le replicaba Antonio Montero en tono sarcástico.

"¿Cuándo fue la última vez que dirigiste un programa?", le preguntaba él encarándose con ella. "Escucha yo he dirigido en Castilla La Mancha, he dirigido en Canal Sur, yo he dirigido en TVE. Pero yo no tengo que venir aquí a darte mi currículum. Tú como periodista te lo deberías saber", terminaba explotando Borrego. "Bueno pero es que los currículum como los políticos se los inventan, yo imagino que se los inventa casi todo el mundo", le replicaba el periodista. "Bueno pero lo mío se puede comprobar cariño mío", sentenciaba ella.

Finalmente, dejando a un lado la carrera y el currículum de Carmen Borrego, Antonio Montero se atrevía a verbalizar lo que pensaba sobre el motivo por el que Sergio Alis no para de atacar a las Campos. "A mí me duele decirlo porque yo tengo relación con él, y me parece que era un buenísimo colaborador caído en desgracia y que está viviendo el éxito de las Campos desde el reventamiento, es una persona que está en su casa viendo como estas mujeres arrasan porque arrasan y no lo puede soportar", concluía.