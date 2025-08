El comentario que se ha captado a Carmen Borrego en 'Tardear' sobre el nuevo programa de Joaquín Prat

Hace una semana saltaba la noticia bomba e inesperada. Telecinco prepara una nueva revolución en sus tardes de cara a septiembre con la apuesta de un nuevo magacín que presentará Joaquín Prat y que supondrá la cancelación de 'Tardear'. Este martes, Carmen Borrego no dudaba en mencionar este cambio en el propio 'Tardear' dejando un momento curioso.

Cabe decir que desde que se conoció el salto de Joaquín Prat a la tarde de Telecinco y el final de 'Tardear' apenas ha habido alusiones a su cancelación en el programa vespertino. Tan solo el viernes se captó un comentario de Marta López sobre lo mucho que iban a echar de menos el programa y Verónica Dulanto recordó que todavía tenían todo el verano.

Pero este martes, Carmen Borrego no dudaba en hacer referencia al salto de Joaquín Prat a las tardes al contestar a las acusaciones que le lanzó Sergio Alis en 'Fiesta'. El que fuera colaborador de 'Día a día' llegó a decirle que "a lo mejor al hacerse el lifting se le ha ido una neurona" y que "Carmen me llamó un lunes porque María Teresa Campos le dijo que me llamara porque íbamos mal de audiencia y yo monté el corrillo y de un 11 pasamos a 40".

"Ahora por fin nos vamos a enterar que el gran éxito de María Teresa Campos fue por Sergio Alis. No entiendo por qué esta cadena en vez de poner a nuestro queridísimo compañero Joaquín Prat no ponen a Sergio Alis la temporada que viene por las tardes", soltaba Carmen Borrego haciendo una alusión velada a la desaparición de 'Tardear'. "Porque vamos de un 11 a un 40 debería estar desde por la mañana hasta por la noche en cualquier televisión", añadía con sorna la colaboradora.

Carmen Borrego responde tajante a Sergio Alis en 'Tardear'

"De verdad a mí me da pena que a gente a la que se le ha dado una oportunidad como se le dio a Sergio Alis al final el recuerdo que tenga es este y al final lo que tenga que decir sea esto. Que mi madre era la directora lo sabe todo el mundo y yo era la directora adjunta. Sergio era una persona a la que se contrata como reportero y funcionaba. Pero de ahí a que él montó el corrillo y de que subió del 11 al 40....", proseguía diciendo Carmen Borrego. "Él lo que hacía lo hacía fenomenal pero no montó el corrillo y era un compañero más que funcionaba, el corrillo era una cosa coral", sentenciaba.

Después, Carmen Borrego insistía en que Sergio Alis solo sabe acudir a televisión para hablar mal de algún compañero como hizo con Belén Rodríguez o hizo con ella ya hace unos años y por lo que se planteó demandarle. "Cuando una persona viene periódicamente a hablar mal de un compañero a la televisión es por algo, yo nunca he hablado mal de él, he dicho que era un grandísimo profesional y que en la calle funcionaba como un auténtico tiro", añadía.

Por último, cuando Verónica Dulanto le decía a Carmen Borrego que si le quería mandar un beso a Sergio Alis, ella volvía a lo del principio. "Solo quiero que te vaya fenomenal, que te den la tarde de Telecinco para subirla del 11 al 40, pero si es así que te den también el 'De Viernes' joder, todo para Sergio", concluía.