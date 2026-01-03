Gloria Camila llega al límite en 'El tiempo justo' por lo sucedido con Miguel Frigenti: "No lo voy a consentir"

En el primer programa de 'El tiempo justo' del año, Gloria Camila ha terminado llorando a lágrima viva tras una fortísima discusión con su compañero Miguel Frigenti. Todo después de que el espacio emitiera unas declaraciones de Amador Mohedano, tío de la joven, en las que cargaba duramente contra Frigenti y Alexia Rivas.

Tras la emisión de las imágenes, Gloria Camila dejó claro que no compartía al cien por cien las palabras de su tío, especialmente las críticas dirigidas a Alexia, poniendo en valor su profesionalidad. Aunque sí que respaldó sus críticas hacia Frigenti. "Le doy la razón en cada coma y en cada punto… Para ser periodista también tienes que tener profesionalidad. Está muy bien opinar, pero siempre desde el resppeto", le espetó la influencer a su compañero de programa.

El exconcursante de 'Secret Story' no dudó en defender su experiencia televisiva. Además, reprochó a la hija de Ortega Cano su falta de legitimidad para juzgar su labor: "No vas a venir tú, que no eres periodista, a darme clases de periodismo. No voy a consentir que una persona que no tiene una titulación y que es una recién llegada cuestione mi trabajo".

Frigenti, también respondió a las palabras del hermano de Rocío Jurado, al que recordó que su trabajo consiste en analizar realities y la prensa del corazón, incluidos las polémicas de la familia Mohedano: "Golpes bajos sabemos dar todos". El cruce de reproches entre ambos colaboradores fue subiendo de tono hasta convertir el plató en un auténtico campo de batalla.

Gloria Camila carga contra Frigenti: "Eres lo peor que he visto en televisión"

Gloria Camila intentó defender su valía para los medios, pero, finalmente, acabó rompiendo a llorar mientras daba la cara por su familia. "Lo que no voy a consentir es que se llame gentuza a un familiar delante de mí, y que se me critique por defenderle. No me parece bien. ¡Déjanos en paz!", le pidió la joven a su compañero.

Sin embargo, segundos después arremetía duramente contra el tertuliano: "Frigenti, eres lo peor que he visto en televisión a la hora de dar opiniones, siempre faltando al respeto". Además, tildó de "muy feo" el comentario en el que la definía como una "recién llegada". Finalmente, él acabó pidiéndola perdón y ha retirado la palabra de "gentuza" para referirse a ella: "No me gusta verte así", reconocía.

Eso sí, pese a los intentos de César Muñoz por que se dieran un abrazo a modo de reconciliación, ninguno de los dos mostraron disposición de hacer las paces. El año ha empezado calentito para los colaboradores de 'El tiempo justo'.