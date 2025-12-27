Gloria Camila anuncia acciones legales contra 'Vamos a ver' por lo emitido de Ortega Cano: "Una intromisión ilegítima"

Gloria Camila ha tomado sus redes sociales con una seria advertencia dirigida a 'Vamos a ver' tras la pieza emitida este viernes que vulnera de lleno la intimidad de José Ortega Cano. La televisiva ha lanzado una queja formal contra el espacio conducido por Patricia Dorronsoro durante las Navidades después de que emitiesen una llamada telefónica privada entre Patricia Donoso y el torero sin consentimiento de este último.

"Por medio del presente escrito, D. José María Ortega Cano, formula queja formal por la grabación de una conversación telefónica privada y su posterior cesión y emisión en un programa de televisión emitido por esa entidad, todo ello sin el consentimiento del afectado", ha anunciado la hija del torero en sus historias de Instagram dirigiéndose al espacio de Telecinco.

Gloria Camila amenaza con acciones legales a 'Vamos a ver' si continúan mostrando la conversación telefónica entre Patricia Donoso y José Ortega Cano

Así, no ha tardado en hacer referencia a la pieza de la que se trataba, la protagonizada por Patricia Donoso en la que pide al torero "su semen de fuerza" para tener un hijo a través de una llamada."En concreto, una tercera persona, que no ostenta la condición de periodista ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, realizó una grabación unilateral de una llamada telefónica privada", ha subrayado Gloria Camila en su publicación.

Llamada de Patricia Donoso a José Ortega Cano emitida en 'Vamos a ver'

"Grabación que fue posteriormente facilitada a un programa de televisión y difundida públicamente, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales", ha advertido justo a continuación en el escrito, señalando de lleno a 'Vamos a ver' por permitir la difusión de un contenido de carácter privado. "Dicha actuación constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones, así como en el derecho a la propia imagen y a la voz", ha señalado en el comunicado.

"Derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española y desarrollados por la Ley Orgánica 1/1982, al tratarse de una conversación privada difundida sin autorización y fuera de cualquier interés informativo legítimo", repasaba Gloria Camila, explorando el marco legal por el que, como advierte en cierto punto del escrito, tomarán acciones contra el espacio y Patricia Donoso de no desistir en la reproducción de este material.

Queja formal publicada en el Instagram de Gloria Camila

"Asimismo, la grabación y difusión de la conversación telefónica sin base legal supone una infracción grave de la normativa de protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), al haberse producido un tratamiento ilícito de datos personales, incluyendo datos de voz y contenido personal de una comunicación privada", ha advertido a continuación la hija del torero.

"Se requiere que procedan de manera inmediata al cese inmediato de cualquier emisión"

"Por todo lo expuesto, se les requiere para que procedan de manera inmediata a el cese inmediato de cualquier emisión, reproducción o difusión de la conversación telefónica grabada y la retirada íntegra del contenido de todas las plataformas, repositorios, archivos y medios bajo su control", ha señalado Gloria Camila, lanzando un claro mensaje a 'Vamos a ver' sobre el futuro de este contenido en su escaleta.

"La confirmación por escrito de las medidas adoptadas.

Se les advierte expresamente que, en caso de no atender el presente requerimiento, se ejercitarán las acciones legales que asisten a D. José María Ortega Cano", ha terminado advirtiendo sobre las vías a las que recurrirán si el material continúa en emisión.

"Tanto por la vía civil, solicitando la correspondiente indemnización por los daños morales y perjuicios causados, como por la vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder por la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones", anunciaba Gloria Camila poniendo también en contexto la publicación de esta queja formal: "El presente escrito se remite como requerimiento previo a la interposición de acciones legales, a los efectos oportunos".