Carmen Borrego revienta por la inocentada de 'Vamos a ver': "Me estáis buscando un problema. Me levanto y me voy"

'Vamos a ver' ha gastado una inocentada por adelantado a Carmen Borrego anunciándole que su ex nuera Paola Olmedo prepara un documental de tres capítulos para contar cómo ha sido su vida junto a la familia Campos. En realidad, todo era mentira, pero por unos minutos le han hecho creer que era cierto.

Y no solo eso. Ante su tibieza al dar su opinión públicamente en plató, los compañeros del club social han mostrado su reacción, mucho más contundente y explícita, en la redacción, fuera de cámaras. En ese caso, sin focos, la hermana de Terelu advertía con demandas a Paola si mentía en ese supuesto documental.

Pues bien, que 'Vamos a ver' enseñara su reacción en la intimidad cuando creía no ser grabada ha cabreado sobremanera a la tertuliana, como así se ha comprobado durante la emisión del vídeo. "¿Esto qué es? Escucha: me voy, eh", ha clamado. "Esto no me gusta nada, que lo sepáis", se podía leer en sus labios.

"Me estáis buscando un problema. Me levanto y me voy", elevaba el tono mientras amagaba con levantarse del sofá. "Esto no se hace, me buscáis un problema muy grave con mi familia", proseguía una Carmen Borrego desaforada frente a esta 'encerrona' de su equipo.

Tras la emisión de la pieza, Adriana Dorronsoro, presentadora en relevo de Patricia Pardo, ha intentado aplacarle desvelándole que era una inocentada y que la exclusiva sobre la docuserie de Paola Olmedo era una broma. "Me parece francamente mal. Dejadme. No me parece una broma. Es intentar crear un problema donde no lo hay. Esto me causa un problema grave y no me hace ni puñetera gracia", ha reiterado.

"Me parece de muy mal gusto hacer esto", ha añadido Carmen Borrego, temiendo que esto pueda perjudicar a alguien de su familia y que se saque de contexto en programas en los próximos días. Ante el enorme enfado de la colaboradora, Dorronsoro ha cambiado radicalmente de asunto para destensar el incómodo momento.