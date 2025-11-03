La denuncia de Iván González ante lo vivido en 'Supervivientes' por Gloria Camila: "Un juego demasiado sucio"

La relación entre Iván González y Gloria Camila sigue dando de lo que hablar. Los dos han sido protagonistas de 'Supervivientes All Stars' por haber confesado en La Palapa su fugaz affaire. Una revelación que ha seguido coleando en el debate final del reality y es que el tronista ha estallado de tal manera que Sandra Barneda ha tenido que intervenir.

Cabe recordar que, hace unas semanas, Jorge Javier destapó la relación que mantuvieron en el pasado. "No pasó nada porque decidí yo no avanzar. El primero que salió en un programa fue él", confesó entonces Gloria Camila, lo que provocó la reacción de Iván González, quien fue más allá y desveló: "Fuiste tú quien me escribió y te presentaste en mi casa".

De vuelta al debate dominical, Sandra Barneda ha detectado la animadversión que ambos sienten. Por ello, la moderadora del espacio les ha preguntado: "¿Todo viene de una versión que uno cuenta una cosa y otro otra?". "Yo mi versión todavía ni la he contado, fíjate lo que te digo. Ni siquiera la he contado porque ella ha contando cosas. Yo no lo voy a contar", ha explotado Iván.

El pronunciamiento del joven poco o nada le ha gustado a Gloria Camila, quien ha reaccionado diciendo: "Pero si lo has contado hasta hace dos minutos. La noche, que si tenía novio... No para de soltar pullitas. Ha prescrito". La hemeroteca no parece estar de parte del joven y es que el reality ha emitido un vídeo en el que se ha podido rescatar una declaración del paso de Iván González por 'MYHYV' donde confesó que Gloria había dormido una noche en su casa.

Tras ver dicho fragmento, el principal aludido ha querido desligarse de la polémica. Por ello, ha pronunciado las siguientes palabras: "Que sepa todo el público, me pongo de pie, que ese vídeo de cinco segundos donde digo "sí, Gloria pasó una noche en mi casa", es de una discusión mucho más grande donde está Gloria involucrada, Oriana... Yo estaba en mi puesto de trabajo (tronista) cobrando lo que tenía que cobrar y, sin embargo, ella hablando en otro sitio cobrando dinerito, para que lo sepáis. Ponen un vídeo de cuatro segundos, no se explica, y parece que voy exclusivamente a un plató a hablar de ella".

Sandra Barneda, tajante contra Iván González: "Es una pena"

Ante este ataque, Sandra Barneda ha tomado la palabra. "A veces hay una verdad y otras una complejidad de verdades, pactos de personas y aunque estés trabajando en un programa de televisión que te aprietan, uno puede tomar la decisión de, a pesar de eso, no decirlo y si la tomas puedes decir "mira, me apretaron, no soy una persona que cuenta mi vida no porque a ella le hayan pagado"", le ha aconsejado al joven.

Lejos de quedarse callado, Iván González ha vuelto a arremeter contra la actitud de Gloria Camila: "Creo que estamos jugando a un juego demasiado sucio porque se está intentando blanquear la imagen de una persona cuando no es así. Yo estoy trabajando en un sitio donde ella ha entrado en un directo, subiendo fotos y hablando de mí. Y yo estoy respondiendo. Sandra, a ti te han puesto eso, pero no te han puesto el vídeo entero".

Al escuchar dicha acusación, Sandra Barneda ha saltado para defender su papel: "Lo que blanqueamos son las parejas. En las parejas pasan muchas cosas y cuando en la pareja no pasa nada, no existe. Que Gloria Camila le pusiera los cuernos o no... A mí lo que me duele más son las faltas de lealtad o fidelidad entre personas. Lo que os pasa es una falta de lealtad mutua en un momento que vivisteis, que está confirmado, de atracción pura y que eso se convierta en esto es una pena".

"No pasa nada, pero si me intenta dejar mal, pues contesto", ha vuelto a insistir el hasta ahora superviviente. Por su parte, Sandra Barneda ha comentado: "Os gustasteis y que ahora estéis hablando y lleváis todo el concurso y que os estáis viendo así, es una pena. ¿Cuánto tiempo ha pasado?". También Gloria Camila ha evidenciado el cambio de actitud de su compañero al asegurar haberlo ya solucionado. "Hicimos el puente, vinimos en el avión, todo genial, y de repente me encuentro con un Iván que ha estado en su casita, su novia le habrá dicho no sé qué y de repente cambió.", le ha afeado evidenciando el conflicto patente entre ambos.