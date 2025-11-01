Señalan por qué Miri Pérez Cabrero cayó en 'Supervivientes All Stars 2025' contra todo pronóstico

Rubén Torres se alzó como ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'. Su victoria no sorprendió, pues era uno de los dignos merecedores del premio. Sin embargo, sí causó incredulidad que Miri Pérez Cabrero quedara en tercera posición por detrás de Jessica Bueno, pues era una de las claras favoritas de la audiencia.

Precisamente sobre esto debatieron este viernes en 'Vamos a ver'. "Menuda sorpresa para algunos", señaló Patricia Pardo, la presentadora del programa de sobremesa de Telecinco. "Éramos de Jessica aquí pero hay que decir que Torres ha hecho un buen concurso, es un buen tío y se lo merece porque en su edición quedó segundo. Entonces, se merecía ganar también por eso", comentó Adriana Dorronsoro.

"Se lo merece", apostilló Pardo. "Los tres finalistas eran dignos merecedores", añadió en la misma dirección Pepe del Real, que también se había inclinado por Jessica. Otros colaboradores como Kike Calleja u Omar Suárez restaron méritos a Rubén Torres y aseguraron que partía con ventaja en las pruebas por ser bombero.

Por su lado, Alejandra Rubio lamentó que Miri Pérez Cabrero no fuera la ganadora de 'Supervivientes All Stars' finalmente porque, a su juicio, era la concursante más completa de la edición: "Lo ha dado todo, su carpetilla con Albalá, las pruebas...".

Sin embargo, algunos compañeros no estaban para nada de acuerdo con la hija de Terelu Campos. "Se ha pasado de frenada", rebatió Kike Calleja. "A mí me encanta como superviviente, es una grande en las pruebas, pero hay algo que no me fío", apuntó Dorronsoro, deslizando una "doble cara" en la joven.

"Ella es los dos extremos. De repente súper buena y de repente súper mala. Y yo una persona así no la llego a comprender", prosiguió valorando Adriana Dorronsoro. "Miri es una persona que lo ha dado todo en el concurso pero se ha pasado de frenada en cuanto a la convivencia. Ella en las pruebas ha sido maravillosa pero en la convivencia...", suscribió Pepe del Real.

Así, esa excesiva intensidad en la convivencia y su posible doble cara serían los motivos, según los tertulianos de 'Vamos a ver', que han provocado que Miri Pérez Cabrero no haya sido la ganadora de 'Supervivientes All Stars 2025'.