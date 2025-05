Alfonso Arús apunta justo a la clave sobre Melody en La Sexta tras la debacle de España en Eurovisión

Aunque las encuestas de 'Eurovisión 2025' no daban a Melody como ganadora, tampoco pronosticaban un puesto tan bajo como en el que finalmente quedó. La cantante quedó en antepenúltima posición. Un resultado injusto tras una interpretación brillante. Sobre lo sucedido en Basilea se ha pronunciado este lunes 19 de mayo Alfonso Arús en 'Aruser@s'.

"Maspi (Sebas Maspons, colaborador del programa) fue el único que dijo que quedábamos entre los tres últimos. Me sabe mal darle la razón", ha empezado lamentando el presentador del matinal de laSexta. Acto seguido, ha bromeado con lo poco fiables que son las encuestas: "Nadie de aquí ha acertado. Las encuestas de Eurovisión son menos fiables que las del CIS".

Por su parte Hans Arús recordaba que las encuestas tampoco habían acertado con la parte alta de la clasificación, especialmente en el caso de Suecia. Y es que el país nórdico era el gran favorito para hacerse con el triunfo, pero finalmente se tuvo que conformar con la cuarta posición. "Ahí se han quedado, con su sauna", comentó el colaborador del programa.

Alfonso Arús cree saber el motivo de la baja posición de Melody

Alfonso Arús, siguiendo con la broma, cree que el puesto de Melody tiene que ver con los rituales: "Yo creo que Melody no se puso detrás de la oreja un poquito de canela ni se puso laurel en el zapato. Esa fue la clave". Además, 'Aruser@s' también analizaba la decisión de la sevillana de cancelar su agenda y pasar unos días descansando junto a su familia.

En el magacín matinal mostraban las primeras imágenes de la artista aterrizando en el aeropuerto de Málaga, y no en el de Madrid con el resto de la delegación española. Nuestra representante fue escueta ante los medios que la esperaban a su llegada: "Hace dos semanas que no estoy con mi hijo, necesito estar unos días tranquilita. Ver a mi madre, a mi padre, que no han podido acompañarme. Yo me sentaré con vosotros, que siempre os trato… ¡Gloria bendita!".

"Ahí está Melody, aterrizada ya. Insinúa que ha visto cosas raras, que hablará y que comentará lo que ha visto en el certamen, que hay cosas que he han parecido curiosas", señalaba Alfonso Arús tras la emisión de las imágenes.