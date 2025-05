RTVE comunica la verdadera explicación del desplante de Melody por lo ocurrido tras la final de Eurovisión

Ya lo anunció 'Socialité' este domingo 18 de mayo: Melody había cancelado su agenda y no viajaría con la delegación española a Madrid, como es habitual con todos los representantes en Eurovisión. La cantante tomó la decisión de viajar directamente desde Basilea a Málaga, sin pasar por la capital. Su intención era irse a su casa, a Sevilla, para pasar unos días con su familia.

Los que sí llegaron a Madrid este domingo por la tarde fue el resto de la delegación, con María Eizaguirre a la cabeza. Precisamente fue la directora de Comunicación de RTVE la que explicó el motivo por el cual Melody decidió no viajar con ellos y marcharse a Sevilla, cancelando además toda su agenda prevista para los próximos días.

Ante los micrófonos de Europa Press, la periodista empezó dejando claro que la cantante "está bien, está satisfecha porque yo creo que se ha visto la actuación que ha hecho, que ha sido impresionante. Y a partir de aquí, pues lo que hay que ver. Yo creo que es un poco hacia donde va el festival. Ese sistema de votación donde lo que debería primar es el talento y el arte".

El representante de Melody desmiente a 'Socialité'

A la pregunta de por qué no había ido Melody en ese mismo vuelo y el motivo por el cual había cancelado sus compromisos, María Eizaguirre contestó lo siguiente: "Vamos a ver, yo solamente os voy a poner un ejemplo a todos. Lleva tres semanas fuera de tu casa, tienes un niño de un año, ¿tú qué harías? Si ganas, estás aquí, ¿no? Atendiendo a todos. Sí, ha pasado lo que ha pasado. Lógicamente primero es ver a su familia, estar tranquila y en unos días estará con vosotros".

El que también viajó en ese vuelo Basilea-Madrid fue Ferrán Poca, el representante de la artista, con quien se abrazó muy emocionada tras su actuación en Eurovisión. Él reconoció que Melody "está, como todo el mundo, pues decepcionada con el resultado. Pero esto es también comprensible". Sobre lo ocurrido con el televoto, Poca asegura que "esto lo va a explicar ella y lo va a explicar estupendamente cómo se ha sentido y cómo lo ha vivido". Además, explicó que Melody "está ahora viajando a Andalucía, a su casa y ya veréis que en unos días lo explica y vuelve a la carga, porque además es una campeona trabajando".

Respecto al supuesto enfado de la cantante tras las votaciones, motivo por el cual, según 'Socialité', no compareció ante los micrófonos de TVE, su representante deja claro que no es cierto: "Ayer cuando llegó al camerino hasta nos hizo un poco de ánimo, o sea, que ella es una campeona y lo va a hacer muy bien. Como siempre ha hecho y como ha demostrado, que creo que todo este cariño y todo esto que ha conseguido no es porque no haga las cosas bien, es porque trabaja muchísimo", sentencia.

María Eizaguirre y el representante de Melody, Ferrán Poca, explican cómo está la cantante tras Eurovisión: "Ayer cuando llegó al camerino nos dio incluso ánimos" https://t.co/sp9pEOpMGp pic.twitter.com/7VdGZRJIkC — Europa Press (@europapress) May 18, 2025

En su regreso a Málaga, pese a que Melody iba cubierta con un gorro negro, gafas de sol y sudadera, fue reconocida y concedió sus primeras declaraciones a la prensa. "No os preocupéis que yo haré una rueda de prensa. Me he venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita y recuperar energía, ver a mi madre, a mi padre, que no han podido acompañarme. No os preocupéis que me sentaré con vosotros y hablaremos, me preguntaréis, ya sabéis que siempre os trato como agua bendita", ha sentenciado Melody.