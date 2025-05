Alfonso Arús pone la lupa en el "craso error" de Melody en Eurovisión y se fija en EL detalle que pasó inadvertido

Un día más, este jueves 22 de mayo Alfonso Arús y su equipo de 'Aruser@s' han abordado lo ocurrido el pasado sábado durante la final de Eurovisión 2025. Y, en concreto, sobre la actuación de nuestra representante, Melody, que quedó en antepenúltima posición con su tema 'Esa diva'.

"Lo que no hemos visto es cómo pasan del sombrero cordobés al traje plateado", ha señalado Alfonso Arús, recordando el momento en el que la artista cambia de look detrás de una cortina roja. Por su parte, Tatiana Arús explica que "si que es cierto que hay algunas imágenes de personas que estaban presentes que se encontraban detrás de la cortina y lo bonito es que son los bailarines los que estaban detrás de la falda, son los que salen y es cuando se retira el vestido".

Por lo tanto, "el vestido no está enganchado, son los bailarines los que están debajo de la falda", ha añadido la colaboradora del programa de laSexta. Además, también ha recordado que "Melody finalmente hablará en esa rueda de prensa el lunes a las cuatro de la tarde".

Alfonso Arús, sobre la actuación de Melody: "Hay cosas que no he visto claras"

"Es que hay cosas claras que no he visto claras", reconoce el presentador. De hecho, recuerda que en la parte "del baile del 'diva, diva, diva', el realizador no ha estado muy fino porque no se veía nada", ha lamentado Alfonso Arús. Tatiana critica el hecho de que "la iluminación" ella pensaba que "se iba a corregir y fue un craso error".

"En el caso de Chanel se veía muy bien porque se jugaba muy bien con la iluminación y sus bailarines tenían mucho peso", añade. De esta forma, en el matinal de La Sexta lamentan que haya habido muchas cosas de la actuación de Melody que hayan pasado desapercibidas para la audiencia.

"Hubo un momento en el que tendría que haber salido ella de la cortina y hubo dos microsegundos de pánico que digo yo se le ha atascado algo y no sale. Fue como muy raro", recuerda otra de las colaboradoras del programa.