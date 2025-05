Joaquín Prat echa por tierra el golpe de Alessandro Lequio a Melody en Telecinco: "No puedes hablar..."

Con el paso de los días, Melody abandona poco a poco su reclusión y comienza a pronunciarse ante los medios con el fin de aclarar todos los rumores sobre su desaparición. La representante de España en Eurovisión volvió a pronunciarse en 'Vamos a ver' este miércoles, y Alessandro Lequio no dudó en sentenciar, aún con más dureza, el discurso que la sevillana ha adoptado sobre su batacazo en el festival.

"Lo diré todo en la rueda de prensa. Yo he salido para que veáis que ni me escondo, ni hay nada raro", aseguró la cantante en su encuentro con el matinal de Telecinco el pasado martes, siendo la primera vez que aparecía ante las cámaras tras recluirse en su casa de Mijas. Sin embargo, como explicó Joaquín Prat este miércoles, debido a la falta de tiempo, no pudieron mostrar a los espectadores las declaraciones completas de la artista.

Alessandro Lequio no se contiene al hablar del puesto de Melody en Eurovisión: "La canción no era nada del otro mundo"

Es por eso que este miércoles, 'El club social' aprovechó para desvelar el resto del contenido, acompañado del nuevo pronunciamiento de Melody ante los micrófonos del programa de este miércoles. "Voy a poner en contexto, ayer tuvimos la mala suerte y me lo echaban en cara: 'Los de Telecinco solo vosotros sois capaces de tener a Melody en directo y cortarla'. Hay unos horarios y no podemos comernos el tiempo de Informativos", explicó el presentador antes de repasar las imágenes con Alessandro Lequio y compañía.

"Lo que sí quiero poner en valor, porque esto sí depende de una periodista, es el curro que se pegó Patricia López yendo a Mijas y estando ella y solo ella al pie del cañón a ver si veía a Melody. Al final, el que la sigue la consigue", señaló Prat, pidiendo un aplauso por el trabajo de la reportera de 'Vamos a ver', que consiguió las primeras declaraciones en televisión de la intérprete. "Gracias, Melody por tu amabilidad y generosidad", terminó señalando el periodista.

Y es que, según afirmó Patricia López ante sus compañeros, Melody había sido "amable y cercana" en todo momento. A su vez, desveló que se encuentra tranquila pero "no entiende la repercusión" ni las "mentiras" que se están contando. "Ella podría no haber bajado y evitar a la prensa, cree que es mejor así atendernos. Bravo por Melody", señaló Pepe del Real a favor de la cantante antes de que Alessandro Lequio le interrumpiese.

Joaquín Prat desarma el duro discurso de Alessandro Lequio sobre Melody: "No puedes hablar de lamentaciones"

"De momento, ha dado la cara. No lo hace cualquiera y es importante", añadió Adriana Dorronsoro. "Musicalmente es muy superior a la mayoría de los participantes. Que se fije en eso y deje las lamentaciones para otros", advirtió entonces el ex de Ana Obregón, visiblemente harto de las lamentaciones por su puesto en el festival. "No han sido dos votos. Ha quedado antepenúltima, que lo asuma. La canción no era nada del otro mundo", sentenció con dureza el tertuliano.

Pero Alessandro Lequio no se quedó ahí. "Honestamente a mí, no me ha gustado la canción nada, nada, nada. Ahora, reconozco que ella musicalmente es muy superior a la mayoría de los participantes de Eurovisión. Que se fije en eso y deje las lamentaciones para otros", insistió el italiano, lanzando un recado directo a Melody, que celebrará la rueda de prensa prometida el próximo lunes a las 16:00 horas. Sin embargo, sus compañeros no parecían estar de acuerdo con su duro análisis.

"Que no se ha lamentado, hasta ahora no se ha lamentado. No puedes hablar de lamentaciones", le puntualizó Joaquín Prat, echando por tierra la reprimenda de su colaborador más polémico. "No lo sabemos. También digo que ahora mismo Melody es el centro de atención y lo que tiene que hacer es aprovechar la ola para enganchar cuantos más conciertos pueda", terminó esgrimiendo Lequio.