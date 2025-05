Javier Ruiz lanza en directo la pregunta que muchos se hacen sobre Melody y desmonta este detalle en TVE

Javier Ruiz ha abierto el bloque político de 'Mañaneros 360' con Melody por uno de los puntos que más controversia ha generado de su rueda de prensa, al asegurar que no se mete en política por exigencias del contrato de RTVE cuando fue preguntada por la polémica de Israel en Eurovisión. "Una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige no hacer comentarios políticos", dijo exactamente.

La cantante evitó pronunciarse sobre ello argumentando que lo tenía "prohibido" en una de las cláusulas. Sin embargo, la corporación pública tuvo que emitir un comunicado horas después en el que desmintió esas afirmaciones; aclarando que son las normas de la UER, la organización de Eurovisión, las que establecen que las canciones, y solo las canciones, no deben incluir contenido político.

"En ningún momento se ha prohibido a la representante hacer comentarios políticos", subrayó RTVE en el texto. Y ante este choque entre Melody y el grupo audiovisual, Javier Ruiz ha planteado un debate sobre si ha de significarse o no en el asunto de Israel.

"La pregunta hoy es si Melody, si la cantante, debería haber condenado el genocidio de Israel", ha señalado alto y claro el presentador de 'Mañaneros 360'. "Porque de momento las acciones no han sido condenadas. Ella decía 'me lo impide el contrato'. Desde luego no, este no y la cuestión abierta hoy es si lo que ha dicho ha sido suficiente o no", ha añadido Ruiz, incidiendo en la mentira de la sevillana al decir que el contrato de RTVE no le permitía hablar de temas de índole política.

"Televisión Española desmiente esa versión y lo que dice TVE es que el contrato de la UER impide que en las canciones haya contenido político, pero más allá de eso, los artistas pueden expresarse y marcar posiciones políticas, hasta el punto de que algunos de ellos lo hicieron", ha reiterado Javier Ruiz, echando así por tierra la versión equivocada de Melody.