Iñaki López entra de lleno a mojarse sobre el palo de Melody a Broncano y es claro con lo que hizo 'La Revuelta'

Tras una semana desaparecida, salvo su aparición en 'Vamos a ver', Melody reaparecía este lunes en una multitudinaria rueda de prensa, en la que también estaba El Televisero, y que han emitido incluso en directo en 'La familia de la tele' y en otras cadenas como Cuatro, Telecinco o Antena 3. Otros que también se hacían eco de las palabras de la artista eran Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

"Nuestra siguiente protagonista no ha tenido un argumento tan apasionante en su rueda de prensa, largamente esperada. Pero finalmente, la sevillana Melody, puesto 24 en eurovisión, ha hecho su rueda de prensa en la que hemos visto poca autocrítica y ni una referencia al televoto, a Israel o a la UER, eso no se ha tratado", empezaba sosteniendo Iñaki López.

Tras ello, el presentador aseveraba que "si que se ha tratado otras cuestiones como por ejemplo, el análisis, somero, muy por encima de un puesto...". Pero Cristina Pardo no estaba de acuerdo. "Oye ha hablado de más cosas, ha criticado a RTVE y ha deseado la paz en el mundo", le cortaba la presentadora. "Bueno de aquella manera. Yo el argumento de 'El padrino' no me ha parecido pero bueno es verdad que ha dado algún...", espetaba Iñaki López.

"Hay que leer entre líneas", apostillaba Cristina Pardo. "Bueno sí, Melody es de leer entre líneas", soltaba el presentador con cierta sorna y una sonrisa en la boca antes de ver un resumen de las declaraciones de la artista en la rueda de prensa como sus críticas a 'La Revuelta'.

Iñaki López sale en defensa de Broncano y cuestiona así a Melody

"Ha criticado creo que se refería al programa de Broncano, así lo están interpretando los medios de comunicación, al decir que se rieron de ella en un programa de RTVE y a eso hay que añadir la crítica que ha hecho de que ella tuvo desacuerdos con el ente público a la hora de concretar todos los detalles de su actuación", comentaba Cristina Pardo a la vuelta del vídeo.

Tras ello, era Iñaki López el que se refería al comentario de David Broncano. "Yo sí que vi el momento en el que Broncano comunicaba que no venía y que la estaban esperando desde hace dos meses. Creo que hizo una broma muy del estilo del programa, que es un programa de humor y con mucha ironía, no acabo de terminar de ver el ataque", destacaba el presentador.

Y finalmente, Iñaki López se preguntaba hasta cuándo tiene contrato Melody con RTVE para poder hablar de asuntos políticos. "¿Hasta cuando termina el contrato con RTVE para que no puedas opinar de política cuando ya has terminado el concurso, tres años más, cuatro? No acabo de entender que un artista haya hecho un concurso, que ya ha terminado, y después no pueda hablar de política. Me extraña enormemente", sentenciaba el vasco.