Ramón Espinar se levanta a gritos ante lo ocurrido con Nacho Abad, que pierde los papeles: "No puedo venir a esto"

Ramón Espinar ha estallado como nunca antes se ha visto contra Nacho Abad en 'En boca de todos' -y eso que los rifirrafes son asiduos- por las continuas censuras cuando su opinión difiere del resto de compañeros de la mesa política del programa de Mediaset como Antonio Naranjo o Ángel Expósito.

Y todo, a propósito de los mensajes de Pedro Sánchez contra Barones críticos de su gobierno que el El Mundo ha publicado en su edición de este lunes como resultado de unas conversaciones privadas con Ábalos cuando éste era su número dos.

"Creo que hay tres dimensiones sobre esto que me gustaría poner encima de la mesa. La primera que se ha discutido es la pertinencia de la publicación. Si yo fuera director de un periódico y tuviera esto, lo publicaría; lo cual no quiere decir que no sea un escándalo de primera magnitud que cada vez que en sede judicial comparece el teléfono de una persona imputada, unos días o meses después, conozcamos al completo su intimidad", ha comentado Ramón Espinar antes de ser cortado por Nacho Abad.

Ramón Espinar dice basta: "No vengo a que cada vez que dé una opinión diferente a la del resto de la mesa se me corte"

"Pero déjame hablar. Esto no puede ser, esto no puede ser. He estado callado durante las intervenciones de cuatro personas con las que no he estado de acuerdo y ahora intervengo yo y me calláis a la primera de cambio", ha explotado Ramón contra el presentador y la dirección del programa de Cuatro. La tensión ha sido máxima.

"La primera cosa que digo que no es connivente con la opinión hegemónica de la derecha española y se me corta. Joder, no puedo venir a esto, yo no puedo venir a esto. Yo vengo a dar mi opinión, no a que cada vez que dé una opinión diferente a la del resto de la mesa se me corte y no se me deje hablar. No puede ser", se ha plantado a grito pelado un muy furioso Ramón Espinar, que en más de una ocasión ha denunciado censura en 'En boca de todos' cuando ha criticado a Isabel Díaz Ayuso.

Nacho Abad se subleva y le manda callar: "Solo quería hacer un inciso, coño"

"Estáis de acuerdo como un coro, como un coro, y si soy el único que no está de acuerdo con vosotros, dejadme que lo diga hombre", ha proseguido. "Acabas de perder 30 segundos, calla ya, calla ya Ramón, calla ya. Tío, calla ya, por Dios, solo te quería hacer un inciso, coño", le ha confrontado Nacho Abad, perdiendo los papeles entre exabruptos impropios de una televisión conciliadora y de debate sosegado.

"El inciso no se lo has hecho a los demás, pero a mi sí", ha impugnado Ramón, señalando esa doble vara de medir del comunicador, que simplemente quería apostillarle la posibilidad de que sea el propio Ábalos el filtrador de esas conversaciones.