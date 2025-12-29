Jesús Cintora se planta con Ernesto Ekaizer por lo que pasa en plena conexión de 'Malas Lenguas': "Se acabó"

Si hay un tertuliano que le suele llevar por el camino de la amargura a Jesús Cintora es Ernesto Ekaizer. Y es que el periodista argentino no lleva bien que se le interrumpa cuando está haciendo una conexión en directo. Es algo que ya ha demostrado en numerosas ocasiones y que ha vuelto a suceder este lunes.

Así, Jesús Cintora conectaba en directo con Ernesto Ekaizer para analizar todas las noticias de actualidad del día y preguntarle además por las claves judiciales que nos esperan para el 2026 como el caso de Cristóbal Montoro.

El tertuliano de 'Malas Lenguas' hacía su análisis sobre el caso que afecta al que fuera ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. "Lo que se va a juzgar en este caso es la concesión y el amaño de contratos que tienen que ver con municipios de Madrid y la celebración de fiestas de navidad, festivales, conciertos de música y todo este tipo de actividades que se generan y que ellos estudiaban con una precisión quirúrgica", sostenía Ernesto Ekaizer.

Justo en ese momento, Jesús Cintora paralizaba a su tertuliano para conectar con Antonio Gómez de Olea con una última hora sobre la citación a Feijóo como testigo en el caso de la DANA. "Ernesto que nos piden paso en tribunales, Antonio Gómez de Olea, un momento que estamos pendientes de la citación de Feijóo como testigo ¿y qué sabemos Antonio?", le cortaba el presentador.

Ernesto Ekaizer amaga con abandonar 'Malas Lenguas': "No puedo intervenir así"

Tras conectar con el reportero, Cintora retomaba la conexión con Ernesto Ekaizer sin esperarse el rapapolvo que le iba a caer. "Mira Jesús el problema que tengo yo es que no puedo intervenir así, lo siento mucho, pero no encajo en vuestro programa. Yo no puedo interrumpir un razonamiento, vosotros probablemente lo podréis hacer, pero yo no estoy acondicionado, nunca lo he estado. Entonces mira tranquilos todos y tú con las interrupciones pues mandas", soltaba Ernesto Ekaizer.

"Claro Ernesto pero a ver un par de cosas. Una, teníamos que conectar con Antonio Gómez de Olea, que también participa en este programa, y nos ha contado cosas que me parecen interesantes, y él participa en este programa y es lo que hay. Pero oye como quieras Ernesto, en este programa somos muchos", le corregía Cintora.

"No, yo te pido por favor que terminemos, no tengo nada más que decir, ya lo he dicho todo. Yo estoy tranquilo, no me enfado, pero yo no puedo interrumpir. Lo que dice el señor Olea no es una información de hace dos minutos lo siento mucho y desde luego que no tiene la culpa él. Antonio tú no tienes la culpa, a ti te meten, y a mí me interrumpen y no puedo hablar, se acabó", sentenciaba Ernesto Ekaizer.

Mientras, Jesús Cintora no paraba de poner caras pero optaba por no entrar en más discusión con su compañero y trataba de recomponer la conexión preguntándole si tenía algo que decir sobre la citación de Feijóo como testigo. "Yo tengo mucho que decir, pero si lo puedo decir lo digo", aseveraba el periodista. "Claro que lo puedes decirlo, pero hay que tener en cuenta que en este programa somos muchas personas y ya está simplemente", concluía.