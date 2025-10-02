Ernesto Ekaizer se enfrenta con Cintora por su pregunta sobre el juez Peinado en 'Malas Lenguas': "Es una falta de respeto"

Este jueves, Jesús Cintora conectaba con Ernesto Ekaizer en 'Malas Lenguas' después de que el juez Peinado siga ampliando su lista de amenazas y demandas judiciales contra periodistas y políticos como el propio colaborador de TVE así como a Pablo Iglesias o Antón Losada.

"El juez Peinado sigue este programa, ¿qué tal magistrado? Buenas tardes", reaccionaba con cierta sorna Jesús Cintora al hacerse eco de la última hora sobre las fechas en las que el juez que investiga el caso de Begoña Gómez ha citado a diferentes colaboradores de 'Malas Lenguas' por haberle cuestionado.

"¿Ante que estamos Ernesto Ekaizer?", le preguntaba el presentador. "Bueno tenéis que actualizar y conviene siempre preguntar antes. La cita del 3 de noviembre no se va a cumplir porque como ya dije...", le contestaba el argentino. "Ya, ya sabemos que estabas buscando otra fecha, te pregunto por esta nueva del 3 de diciembre a Antón Losada", le repreguntaba Cintora. "Pero estáis hablando de Ernesto el 3 de noviembre y eso no es verdad y además no tenemos nueva fecha porque el jurado se va a inhibir porque yo vivo en Madrid y será posterior", aclaraba el colaborador.

Jesús Cintora le preguntaba a su compañero por la maniobra del juez. "El juez Peinado no está en ninguna maniobra, él cree que su honor ha sido manchado y ejercita su derecho a defender su honor a través del sistema de injurias y calumnias que exige previamente un acto de conciliación", le aclaraba Ernesto Ekaizer poniendo de manifiesto como la abogada que lleva este asunto es la misma del rey emérito a Miguel Ángel Revilla.

Tras ello, 'Malas Lenguas' ponía en contexto y recordaba como el juez Peinado ha apuntado a ocho políticos y periodistas con demandas judiciales en las que reclama más de 200.000 euros y como pide una indemnización también a RTVE por las declaraciones de Ekaizer, Antón Losada o Pablo Iglesias en su programa.

Después Jesús Cintora pedía tomarse todo esto con humor, algo que no le gustaba nada a su compañero. "Yo me reiría menos", aseveraba Ernesto Ekaizer a lo que el presentador reaccionaba con un "yo me río de lo que haga falta". "Yo lo digo porque mucha gente se ha reído del juez Peinado y le ha infravalorado, él hoy ha hecho un auto que es muy importante y es que pretende llevar todos los delitos conexos a un jurado popular y como el PP no consigue que haya elecciones esto es la réplica", le contestaba el periodista.

"Ernesto yo entiendo lo que quieres decir de poca broma con el juez Peinado pero yo me río, faltaría más, porque que no nos riamos es lo que pretende ese de Vox el otro día. Además acabamos de hacer ayer récord de audiencia, cómo no nos vamos a reír. Y yo honestamente al juez Peinado no le tengo miedo. ¿O tú le tienes miedo al juez Peinado?", le cuestionaba Cintora.

"Bueno esa pregunta me ofende porque yo he sido quien ha denunciado al juez Peinado en 'La hora de La 1', he sido yo quien lo ha denunciado por lo que esa pregunta me parece una falta de respeto", le espetaba Ernesto Ekaizer. "Bueno yo te lo pregunto Ernesto porque me dedico a hacer preguntas y tienes derecho a tenerlo o no tenerlo", le frenaba el presentador. "Uno se dedica a hacer preguntas pero esas preguntas que haces no son cualquier pregunta", insistía Ekaizer muy molesto.

Tras ello, Jesús Cintora trataba de calmar el asunto. "De acuerdo pero son mis preguntas y tú estás en tu derecho de responderlas o no. Dicho esto yo pregunto y faltaría más que no pudiera preguntar y sonreír, hay que sonreír Ernesto", zanjaba el presentador en alusión a las amenazas de Manuel Mariscal de VOX.