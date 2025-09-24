Ernesto Ekaizer se sulfura en 'Malas Lenguas' y avisa con dejar el programa: "Me voy, ya estoy hasta el gorro"

Si hay alguien que ha demostrado tener la mecha muy corta para estallar en un programa de televisión es Ernesto Ekaizer. El periodista argentino se ha enfrentado en diversas ocasiones con Hugo Pereira en 'Malas Lenguas' y este miércoles ambos han vuelto a vivir un tenso enfrentamiento en el programa de TVE.

Todo se producía en pleno debate sobre la decisión del juez Peinado de advertir a Begoña Gómez de que podría ir a juicio por el delito de malversación y ser juzgada por un jurado popular y las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo asegurando que el presidente del Gobierno está en un lodazal y que el país no funciona.

Después de que Esther Palomera asegurara que Feijóo está completamente perdido y desesperado, Hugo Pereira tomaba la palabra para tratar de defender que el líder del PP solo está utilizando políticamente la instrucción del juez Peinado. "Está usando la instrucción del juez que va a procesar antes de un año como decía Ekaizer a Begoña Gómez", defendía el periodista. "No, el juicio, una cosa es el procesamiento y otra el juicio", le corregía Ernesto Ekaizer a su compañero.

"Bueno, el auto de procesamiento que todavía no lo conocemos, tampoco. Hoy lo que ha hecho es informar. En todo caso el PP está usando políticamente un asunto que le conviene, que es lo que tienen que hacer los políticos", apostillaba Hugo Pereira. "Hay una cosa que pasa con el Gobierno y las fuerzas de la izquierda y es que no comprenden lo que es el Estado judicial y la dinámica, el juez Peinado ha sido infravalorado, no está solo, la Audiencia es la que está detrás del tema de Begoña Gómez, lo he explicado por activa y por pasiva pero entra por un oído y sale por el otro", espetaba Ernesto Ekaizer.

Ernesto Ekaizer explota contra Hugo Pereira y Jesús Cintora tiene que intervenir

"Es la sección de 23 que la ha corregido que le ha corregido porque tienen formación pero tienen un sesgo ideológico y político y que son los que le están impulsando en esta línea. ¿Por qué creéis que el juez Peinado ha cambiado de caballo y ahora va por lo del jurado popular? No puede ser casual. Lo que hay que tener en cuenta es que en este país la oposición no es el PP ni Vox, la oposición son los jueces que están intentando que el Gobierno caiga. Lo intentaron con el informe de la UCO el 5 de junio que parecía que el Gobierno estaba en el abismo pero Pedro Sánchez resistió", defendía el argentino.

Era entonces cuando Hugo Pereira trataba de cortar a su compañero provocando que Ernesto Ekaizer se sulfurara y amenazara con marcharse del plató. "No me interrumpas", le pedía. "Pero si has terminado ya", le contestaba Pereira. "No, no he terminado. Hago una pausa", le advertía Ekaizer. "Pues termina", le animaba el periodista. "¿Pero quién eres tú? ¿Quién coño eres tú?", le replicaba Ekaizer completamente fuera de sí. "Calma, calma", pedía entonces Jesús Cintora.

"¿Me dejas terminar o no?", cuestionaba Ernesto Ekaizer. "Si no me dejas terminar me levanto y me voy, ya estoy hasta el gorro", añadía. "Calma, calma, es Hugo Pereira Ernesto", le decía Jesús Cintora tratando de tranquilizar el debate. "¿Quién es él para interrumpirme a mí digo? Es que ya no sé que decía, este sistema de trabajo no se puede", concluía Ekaizer.