Sarah Santaolalla llama fascista a Ortega Smith, pide su expulsión y Nacho Abad actúa en Mediaset

Este miércoles, Sarah Santaolalla ha protagonizado un momento de gran tensión con Javier Ortega Smith en 'En boca de todos'. El espacio de Nacho Abad conectaba con el líder de Vox en Madrid para hablar sobre el centro de migrantes de Gran Canaria que ha desatado la ira de los vecinos.

Así, Nacho Abad le pedía al portavoz de Vox en Madrid su opinión sobre cuál sería la solución para acabar con los problemas de los vecinos que acusan a los migrantes de desatar vandalismo, suciedad y problemas en la zona. "La solución pasa por una política de inmigración con sentido común. Los 2.000 millones de euros que el Estado destina a mantener estos centros y a inmigrantes ilegales deberían servir, por ejemplo, para subir las pensiones a las viudas y mejorar los sueldos de nuestros soldados que arriesgan su vida por España", defendía el político.

"Pero los inmigrantes ya están aquí. La pregunta es qué hacemos con ellos, ¿usted propone deshacerse de ellos, pero cómo?", le repreguntaba Nacho Abad al político que decía que se tenía que gastar dinero en fletar aviones o barcos para deportar a todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Un comentario que hacía que Sarah Santaolalla se revolviera en su asiento y saltara contra Ortega Smith.

"Este señor se apellida Smith, tiene un apellido que no suena muy español y está en busca y captura en Gibraltar, donde es considerado un delincuente. Si aplicamos su política e expulsar a los inmigrantes delincuentes, podríamos empezar expulsándolo a él", soltaba Sarah Santaolalla sin pudor. "Este señor aparte de estar en busca y captura en Gibraltar, un instituto le ha denunciado por agresiones y amenazas, es un señor que hablaba antes de agresiones y él agredió a Eduardo Rubiño en el Ayuntamiento de Madrid, quizás es el primero que tiene que ser deportado", defendía la tertuliana.

Sarah Santaolalla explota contra Ortega Smith y Nacho Abad le frena

Sarah Santaolalla y Ortega Smith en 'En boca de todos'. | Mediaset

Tras los argumentos de Sarah Santaolalla, Javier Ortega Smith la tachaba de mentirosa. "Le felicito por soltar en apenas unos segundos tres mentiras. Dice que yo no soy español y que mi abuelo emigrara de Inglaterra a Argentina no me inhabilita para haber nacido en Madrid y ser español", se defendía él. "Ni a los hijos de los marroquíes", le replicaba Sarah mientras Nacho Abad le pedía que no le interrumpiera.

"Ha mentido cuando dice que yo agredí a un concejal, evidentemente yo no agredí a un concejal, yo di un golpe a una botella vacía que no tocó a ningún concejal y si hubiera sido así ese concejal me habría denunciado. Y tercera gran mentira que ha dicho que porque estoy requerido por una colonia pirata como es Gibraltar, que es un territorio ocupado según la ONU, por ir a poner una bandera de España unos piratas que trafican con droga y tienen el blanqueo de capitales más escandalosos me voy a sentir menos español, todo lo contrario", seguía cuestionándole Ortega Smith.

"¿Pero está usted en busca y captura o no? ¿Se apellida usted Smith y el mismo derecho que tiene usted de haber nacido en España porque su abuelo o tatarabuelo emigrase lo tienen los hijos de los marroquíes que vienen a España a trabajar? El mismo derecho tienen", le sentenciaba Sarah Santaolalla. "El dinero de los españoles para los españoles primero y sino le gusta a usted, en Marruecos le acogen", le soltaba Ortega Smith. "Pues como soy española y tengo un apellido que me hace ser más de aquí que usted le digo que el dinero para los españoles y no para los chiringuitos que ustedes montan y la financiación irregular de su partido", le espetaba Sarah ante un Nacho Abad que cortaba a su compañera para concluir el debate.

Y finalmente, antes de despedirse, Ortega Smith soltaba una última frase que volvía a provocar el estallido de la tertuliana. "Gibraltar español y los menas a su casa", añadía el portavoz de Vox en Madrid. "Ortega Smith, usted es un fascista", terminaba diciéndole Sarah Santaolalla harta de escuchar las barbaridades del invitado. "Bueno ya, ya por favor vamos a tener la fiesta en paz", le pedía Nacho Abad a su colaboradora, cortando el debate y dando paso a otro tema.