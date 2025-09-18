El Consejo de RTVE emite un comunicado urgente por lo ocurrido con Sarah Santaolalla y Laura Arroyo

El Consejo de Administración de RTVE ha emitido un alto comunicado este jueves lamentando "profundamente" los ataques que han tenido como diana a las colaboradoras Sarah Santaolalla y Laura Arroyo ante sus participaciones en los programas de la casa 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y 'Malas lenguas' con Jesús Cintora.

Ataques "por parte de personas concretas e incluso portavoces de partidos políticos (PP y Vox)", subrayan. "Mas allá de la discrepancia que puedan provocar, tanto en fondo como en forma, con sus opiniones, ambas han sido objeto de una campaña de insultos, falsedades y ataques personales que nos resultan absolutamente inadmisibles", denuncia firmemente la corporación a través de ese texto; en el que se aboga por la controversia y la crítica, por incómoda que resulte, pero siempre "desde la tolerancia y el respeto que haga posible la convivencia desde posiciones diferentes". Sin embargo, eso es algo que no se está produciendo.

"Desde la defensa de la pluralidad y la libertad de expresión, RTVE acepta y fomenta el debate y hasta la pasión discrepante, pero no parece tolerable que nadie que goce de proyección pública y mediática desde la propia TVE merezca ser objeto de ataques contra su dignidad profesional y personal", continúa el comunicado.

"No es inocente que precisamente sean dos mujeres (Sarah Santaolalla y Laura Arroyo) las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia y machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir y que RTVE combate como uno de sus fines esenciales de servicio público", sentencia el ente presidido por José Pablo López.

Por otro lado, RTVE asegura que "no es la primera vez que profesionales y colaboradores" de sus programas "sufren campañas de acoso que han llegado incluso a impedir su labor en el ejercicio de su profesión, pero ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir".

Así, el Consejo de Administración de RTVE, "en su deber de apoyar a sus trabajadores y colaboradores y defender su integridad física y moral" condena públicamente todo tipo de ataques personales y se reserva la toma de "cuantas medidas sean precisas para proteger a quienes contribuyen con su trabajo a hacer de RTVE un foro de ideas y opiniones libres", resaltan.

"No vamos a entrar en qué intereses ideológicos o incluso económicos se esconden tras campañas de desprestigio contra la radiotelevisión pública y sus colaboradores, lo que nos importa y nos impele es garantizar una RTVE plural, diversa y relevante", defiende el organismo.

Si bien, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este comunicado por mayoría absoluta de sus 15 miembros, con 11 votos a favor y 4 en contra, los de los consejeros del Partido Popular.