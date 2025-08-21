Jesús Cintora tiene que intervenir ante lo sucedido con Pablo Iglesias en 'Malas Lenguas': "Lecciones ninguna"

El ambiente en la política vuelve a estar caldeado a causa de los incendios y de quién depende su gestión. Y más después de las declaraciones de Virginia Bracones, la directora de protección civil cuestionando al PP y de la respuesta de Elías Bendodo acusándola de ser una "pirómana". Algo que en 'Malas Lenguas' provocaba un tenso enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Hugo Pereira con Jesús Cintora teniendo que intervenir.

Después de hacerse eco de la respuesta de la directora de Protección Civil a Elías Bendodo, Pablo Iglesias tomaba la palabra en 'Malas Lenguas' para exponer su opinión sobre el clima político que vivimos. "Cuando vemos a la gente de los pueblos jugándose la vida podríamos caer en la tentación de caer en una falacia con eso de que solo el pueblo salva al pueblo. Es mentira, son los servicios públicos los que salvan al pueblo", empezaba señalando el que fuera vicepresidente del Gobierno.

"Y está sobradamente comprobado en este país que allá donde gobierna la derecha no funcionan los servicios públicos porque se privatizan, porque no se mantienen los contratos de manera anual a los bomberos forestales. A partir de aquí surgen dos preguntas, ¿por qué la derecha y la ultraderecha siguen arrasando en lugares en los que su incompetencia es reconocida y notoria y qué es lo que tiene que hacer el gobierno central cuando es notorio y evidente que las administraciones en manos del PP son incapaces de enfrentarse a catástrofes", proseguía diciendo Pablo Iglesias cuando Hugo Pereira le cortaba.

"Déjame terminar Hugo y son incapaces de enfrentarse a los incendios que son una consecuencia del cambio climático. Hay dos preguntas que habría que lanzar al gobierno central. Si efectivamente las comunidades autónomas están en manos de incompetentes y se da una situación de particular excepcionalidad no habrá que quejarse de que san unos incompetentes, sino que habrá que utilizar toda la fuerza del Estado para que pase por encima de los incompetentes", destacaba Pablo Iglesias. "Pablo estás haciendo un mitin", le replicaba Hugo Pereira.

Algo que provocaba un tenso enfrentamiento entre ellos. "No estoy haciendo un mitin, estoy haciendo mi intervención y yo no te interrumpo a ti", le espetaba Pablo Iglesias a su compañero de 'Malas Lenguas'. "Es la tercera vez que me interrumpes y no me vas a interrumpir", añadía antes de que Jesús Cintora le pidiera que lanzara la segunda pregunta. "Y la siguiente pregunta es cuando el PP utiliza el manual trumpista que es decir que la delegada es una pirómana no hay que responder con el manual de Biden. ¿Alguien cree que vamos a parar a esta derecha de esquizofrénicos diciendo que son muy irresponsables llamando pirómana a cualquiera? Lo que hay es que decir lo que son", sentenciaba Iglesias.

Jesús Cintora corta el rifirrafe de Pablo Iglesias y Hugo Pereira en 'Malas Lenguas'

Pablo Iglesias y Hugo Pereira en 'Malas Lenguas'

"¿Terminaste el mitin ya Pablo?", volvía a soltar Hugo Pereira. "¿Por qué calificas de mitin lo que he hecho?", le repreguntaba Iglesias. "Porque lo es", aseveraba. "Aquí nos respetamos, yo no digo que tú estés enunciando la propaganda fascista, yo respeto lo que tú dices aunque no esté de acuerdo", le comentaba el ex político de Podemos. "Yo no hago propaganda fascista ni nada, yo no pertenezco a ningún partido político ni hecho mítines, soy periodista y analizo la actualidad", se defendía Pereira.

"Bueno pues yo no te consiento que digas que el razonamiento que hago es un mitin. Puedes no estar de acuerdo pero me tienes que respetar, me has cortado tres veces y dices que lo que digo es un mitin, si tienes que aprender educación vuélvete a la facultad", le volvía a cuestionar Iglesias. "Lecciones de educación ninguna Pablo", le respondía Hugo Pereira. "Pues sí porque no has parado de interrumpir y en un debate no se interrumpe, se respetan los turnos de palabra, en un bar se interrumpe", añadía el ex político.

Y antes de que Hugo Pereira tomara la palabra, Jesús Cintora se veía obligado a intervenir para dejar claras las cosas de lo que pasaba en 'Malas Lenguas'. "Cada uno expresáis lo que opináis, no es un mitin, es vuestra intervención, dicho esto es un debate. Te llamó corto Ekaizer y te enfadaste, ahora tu al otro le dices que echa un mitin", le cuestionaba el presentador. "Bueno pero eso no es un insulto", se defendía Pereira. "No, yo digo que lo que pasa aquí queda aquí pero os están viendo que lo sepáis", concluía Cintora.