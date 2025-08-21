Jesús Cintora se planta en 'Malas Lenguas' por lo que está pasando a todas luces: "Tenemos la peste"

A medida que las llamas continúan extendiéndose por el territorio nacional con nuevos focos activos, los bulos también aumentan su presencia en redes con todo tipo de información falsa sobre estos fuegos. Un fenómeno que Jesús Cintora no dudó en condenar este miércoles desde 'Malas Lenguas', lanzando un tajante mensaje y desgranando los más importantes desde el programa de TVE.

El espacio del periodista, que reparte sus emisiones cada día entre la sobremesa de La 1 y las tardes de La 2, continúa muy atento de la última hora de los distintos incendios que afectan al país. Sin embargo, este miércoles, antes de conocer nuevos detalles, conectó con su compañera María Navarro para conocer qué tipo de informaciones erróneas están circulando en mitad de la incertidumbre.

Jesús Cintora se planta contra la proliferación de bulos durante los incendios en 'Malas Lenguas'

"Tenemos la peste de gente incompetente, que recorta en un lado y luego se lo gasta en otras cosas, pero también la peste de los bulos y la desinformación", sentenció Jesús Cintora nada más abordar el tema desde 'Malas Lenguas', dando paso a su colaboradora para analizar los bulos más sonados de estos días. "Entre tantos mensajes en redes sociales sobre los incendios que asolan España, también se cuelan bulos", advirtió la periodista.

María Navarro en 'Malas Lenguas'

"Hay una foto falsa que relacionan con los incendios de León. Es una imagen sobre el que cae un haz del cielo, pero en redes han asegurado que era un dron militar y que era el que había provocado el fuego", comenzó explicando la colaboradora del espacio de TVE mientras mostraba dicha imagen en pantalla.

"Es un bulo. Se trata de una imagen real, pero de un suceso que se produjo en el año 2018 en el bosque del Parque Nacional del Bosque de Klamath, en Oregón, Estados Unidos", aclaró la compañera de Jesús Cintora. "Esa misma imagen es la que difundió, en su momento, la cuenta oficial de este parque para informar del incendio y de la llegada de los equipos de extinción", explicó.

"Ya entonces, un divulgador científico explicó que esa especie de láser que se ve en la foto es, en realidad, un efecto óptico", aseguró la periodista de 'Malas Lenguas', echando por tierra uno de de los bulos extendidos estos últimos días y cumpliendo con la principal función del programa, que se concibió en La 2 para luchar contra la desinformación y desmontar los principales bulos sobre la actualidad.