La audiencia sienta cátedra a la continuidad de Jesús Cintora en TVE tras su regreso a 'Malas Lenguas'

TVE sigue siendo la cadena preferida por la audiencia para informarse de la última hora en torno a los incendios. Si por la mañana 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' siguen dando la talla siendo líderes de sus franjas horarias; 'Malas Lenguas' sigue en su mejor momento en la sobremesa de La 1 aupado además por el regreso de Jesús Cintora.

Así, si hace unos días fue Aida Bao la que consiguió el segundo mejor resultado de 'Malas Lenguas' en La 1, este lunes Jesús Cintora lo pulverizó con su vuelta al programa de actualidad tras dos semanas de vacaciones en las que su sustituta no solo ha mantenido sus audiencias si no que las ha incrementado.

Pero Jesús Cintora recibió este lunes una buena noticia y es que la audiencia sigue siéndole fiel. De hecho, el primer tramo de 'Malas Lenguas', el que va de 15:55 a 17:29 anotó un gran 10.6% de cuota y 895.000 espectadores, lo que supone su mejor dato en la franja con un programa normal pues el máximo lo obtuvo el 16 de junio con la comparecencia de Pedro Sánchez tras estallar el caso de Santos Cerdán.

Cintora vuelve de vacaciones a #MalasLenguas registrando su SEGUNDO MEJOR DATO en la sobremesa de @la1_tve con un 10.6% de share y 895.000 espectadores



👅 Más de 2.3 millones de espectadores únicos



👅 A las 19H20 (6.6% de share en La1 y 3.9% en La2)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2weFiVo1mr — Dos30' (@Dos30TV) August 19, 2025

Con este dato, 'Malas Lenguas' se mantuvo en segunda posición detrás de 'Sueños de libertad', pero además consigue ser la oferta líder a partir de las 17:00 horas superando así tanto a 'YAS Verano' en Antena 3 como a 'Tardear' en Telecinco.

Mientras que en el segundo tramo, que sigue emitiéndose en simulcast tras la retirada de 'La Pirámide', el programa de Jesús Cintora sigue lejos de alcanzar grandes datos en La 1 al anotar un 6,6% y 459.000 espectadores. Por su parte, el programa en La 2 marcó un 3,9% y 270.000 seguidores. Aunque después el tercer bloque, que sí que se emite en exclusiva en La 2 mientras La 1 sigue con 'Aquí la tierra', subió a un gran 5,6% y 434.000 espectadores.

De esta forma, parece que 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora se consolida en la sobremesa de La 1 y todo apunta a que seguirá emitiéndose la próxima temporada justo antes de las series ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') y del nuevo magacín que presentará Marta Flich ('Directo al grano').