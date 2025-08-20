Antón Losada da una lección magistral en 'Malas Lenguas' sobre la propaganda del PP en los incendios

Está siendo un mes de agosto completamente terrorífico en lo que a cuestión de incendios se refiere. Y en los últimos días ha vuelto a estallar el debate de quién tiene las competencias y quién es el responsable de la gestión de los fuegos si el gobierno central o las comunidades autónomas. Un asunto que este martes derivó en una discusión entre Ernesto Ekaizer y Hugo Pereira en 'Malas Lenguas' que acabó con Jesús Cintora interviniendo. Pero además, Antón Losada dio una auténtica lección magistral sobre el tema.

Así, en apenas cuatro minutos, Antón Losada no dudó en dejar retratado al PP y fundamentalmente a la gestión de Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia por sus incongruencias y la propaganda que está utilizando el PP estos últimos días. "Estamos padeciendo las consecuencias de querer apagar los incendios con propaganda, que es lo que ha pasado en Castilla y León y es lo que ha pasado en Galicia", empezaba señalando.

"La semana pasada teníamos el mejor servicio de extinción del mundo, estaba todo controlado, los fuegos eran graves pero lo tenían bajo control y hasta el 15 de agosto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, nos decía que estaba todo completamente controlado y el día 15 nos levantábamos con la sorpresa de que le mandaba una carta a Pedro Sánchez pidiéndole más medios cuando doce horas antes teníamos el mejor servicio de extinción del mundo y estaba todo bajo control", proseguía recalcando Antón Losada.

"Y en el caso de Castilla y León es todavía más claro porque compareció en rueda de prensa Mañueco para decirnos que sobraban medios, que había de todo, y de repente en 24 horas empezó a faltar de todo. Y ahora estamos en la peculiar situación de que el principal responsable de la extinción que en el caso de Galicia es Alfonso Rueda nos dice por un lado que tenemos el mejor servicio de extinción de incendios del mundo y por otro lado que el Gobierno tiene que mandarle muchísimos medios, tiene que mandarle aviones, militares, bomberos. Vamos a ver presidente las dos cosas no pueden ser verdad a la vez, no podemos tener el mejor servicio de extinción de Europa y que se nos quemen 30.000 hectáreas en un fin de semana. Y no podemos tener el mejor servicio de extinción y al mismo tiempo estar quejándonos de que no recibimos medios y que por eso son 70.000 hectáreas las quemadas", sentenciaba Antón Losada.

Tras ello, el colaborador de 'Malas Lenguas' se dirigía directamente a los presidentes autonómicos. "Yo les pediría por favor a los responsables que son los presidentes de las comunidades autonómicas, que son los que tienen el mando principal y absoluto en la lucha contra el fuego que por favor el fuego no se apaga con propaganda, el fuego se apaga con decisiones y afrontando los problemas y liderando las crisis, no buscando culpables", añadía el periodista gallego.

Antón Losada deja retratado a Alfonso Rueda en 'Malas Lenguas'

Después de escucharle era Hugo Pereira el que trataba de poner el foco también en el gobierno central. "Lo que es evidente es que se están pidiendo medios y como han denunciado Rueda y Mañueco no están llegando los medios que están pidiendo al Estado y si que es competencia cuando trasciende la catástrofe que también entregue medios", defendía el joven periodista. "Pero vamos a ver Hugo, el presidente de la Xunta no puede decir dos cosas a la vez. No puede decir que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa y al mismo tiempo decir que los fuegos avanza sin control porque el gobierno no le manda medios. Las dos cosas no pueden ser verdad, o una cosa o la otra", insistía Antón Losada.

"Y recuerdo que Alfonso Rueda es Estado también, todos somos Estado. Y él es el responsable de la gestión de la emergencia. En una situación de crisis el responsable de la gestión de la emergencia lo que tiene que hacer es dar soluciones, lo que tiene que dar es un mensaje de esperanza, lo que tiene que dar es un mensaje de que estamos haciendo todo lo que podemos. Y no salir a las ruedas de prensa o entrevistas o poner tuits de que Mengano ha hecho no se qué, es que Futano, es que el Estado", aseveraba.

"Oiga señor Rueda, que el Estado es usted, usted no es un tertuliano, usted no es un comentarista, eso lo podemos hacer tú y yo Hugo, podemos discutir quién tiene las consecuencias y si se mandan medios o no, pero Alfonso Rueda no, es el jefe de la emergencia. Ya está bien, ya está bien. Y no solo es la propaganda en la que sigue instalado. Se le han ardido 70.000 hectáreas en una semana, en el año 2006 al gobierno bipartito en el que yo estaba nos ardieron 95.000 en un mes y éramos unos inútiles, pero él no, él es un héroe y es una persona muy competente", concluía Antón Losada.