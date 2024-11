Arturo Pérez-Reverte carga contra Antón Losada y se despacha a gusto con lo que asegura de él

Arturo Pérez-Reverte la ha emprendido muy duramente contra el periodista y colaborador Antón Losada tras anunciar su marcha de X para trasladarse a la red social Bluesky, ahora en auge, por tratarse de un entorno menos intoxicado y polarizado.

"Hasta aquí hemos llegado. Ya no merece la pena, al menos para mi, seguir aquí en X. Hubo un tiempo en que sí, porque había debate, te enterabas de las cosas, recibías información. Pero ahora ya no, ya no recibes información, es agotador, es cansino y a mi no me aporta nada y creo que a vosotros tampoco. Así que es mejor dejarlo ahora que estamos a tiempo", anunció Losada hace unos días.

"Seguiré publicando contenido en mis otras cuentas para aquellos que me queráis seguir; para los que me sigáis bienvenidos y, para los que no, ha sido un placer. Muchas gracias a todos y todas", culminó el también politólogo en un vídeo al que, ahora, ha reaccionado Arturo Pérez-Reverte de una forma demoledora.

"No deja de tener su triste gracia. Después de pasar de la política al periodismo sin ducharse, uno de los individuos que más han contribuido a ensuciar Twitter se va porque, dice, ya no le aporta nada", sentencia el escritor. "Ahora se dispone a ensuciar otros lugares", añade, acusándole de ser uno de los intoxicadores.

Lo cierto es que en los últimos tiempos tanto Losada como Pérez-Reverte se han enzarzado en más de una ocasión virtualmente. De hecho, Arturo le llegó a bloquear recientemente en X después de haberle llamado "cuñado".