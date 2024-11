Arturo Pérez-Reverte manda este inesperado mensaje a Broncano a mitad de 'La Revuelta'

Juan Gómez-Jurado fue el segundo invitado en pasar por el sofá de 'La Revuelta' este lunes. Y su primera toma de contacto con David Broncano llegó con una incendiaria revelación sobre uno de los rostros más habituales en 'El Hormiguero'. El autor destapó los prejuicios de Arturo Pérez-Reverte hacia el espacio de La 1, ante lo cual el humorista terminó invitándolo de la manera formal y pública. Y el escritor no dudó en contestar a la petición los pocos minutos.

El autor de 'Reina Roja' entró en escena nada más despedir a Pito Camacho, y su entrada a 'La Revuelta' no dejó indiferente a nadie. Cuando el humorista le preguntó por su relación con el escritor amigo de Pablo Motos, el invitado no se dudó en contestar con total sinceridad. "Somos muy buenos amigos, él me llama todos los años", comenzó explicando.

David Broncano invita a Arturo Pérez-Reverte a 'La Revuelta' y recibe respuesta en directo

"Invítale a que venga al programa", sugirió entonces David Broncano, pero la respuesta no iba a cumplir sus expectativas. "Es que no quiere, ya se lo he dicho", confesó el invitado de este lunes entre risas. Bajo la sorpresa del presentador, Juan Gómez-Jurado explicó que ha intentado convencer a Arturo Pérez-Reverte en más de una ocasión de que acuda al programa. "Le dije anímate un día, que está guay", aseguró el escritor.

Algo confundido, el de Jaén le preguntó por el motivo detrás de su contundente negativa. "Dice que aquí se hace mucho el payaso", desveló Gómez entre risas y aplausos del público. "Es verdad David", espetó Ricardo Castella desde su puesto. Pero el invitado quiso poner solución a la situación de una vez por todas. "Ahora cuando salga le voy a llamar y le voy a decir...", intentó explicar el autor pero Broncano le interrumpió con su propuesta.

"Mándale un mensajillo ahora...", sugirió entonces el presentador. "Acercadme el móvil por favor. Vamos a no jugar con fuego, pero un mensaje sí. Tiene que ser por SMS porque él no tiene Whatsapp", advirtió el amigo de Arturo Pérez-Reverte. "Mucho es que no sea por carta", añadió entre risas el conductor de 'La Revuelta' mientras el invitado comenzaba a redactar el mensaje de invitación al programa.

"Tampoco hace falta hacerle la pelota"

"Tampoco hace falta hacerle la pelota, ponle alguna falta de ortografía a ver si se vuelve loco", señaló Broncano entre carcajadas mientras Juan Gómez-Jurado comenzaba el mensaje de texto con la frase "Querido maestro". "Ponle que es una experiencia muy interesante que te recomiendo", insistió David Broncano, pidiéndole que aclarase que "aquí la gente no viene a divertirse", como dardo a 'El Hormiguero'.

Finalmente, añadió un emoji con sorna asegurando que "los odia". Y la sorpresa llegó más rápido de lo esperado cuando Arturo Pérez-Reverte contestó rápidamente al mensaje. "Ha contestado... estoy nervioso eh. Con los dedos de las manos y los dedos de los pies...", comenzó bromeando el presentador. "Es todo un poeta eh", añadió Grison antes de que el humorista desvelase la respuesta real.

"Salúdalo de mi parte, veré si es posible, un abrazo", leyó el conductor de 'La Revuelta' entre vítores mientras Juan celebrara eufórico desde el escenario haber acercado un paso más al rostro habitual de 'El Hormiguero' al exitoso espacio de La 1, quedando la posibilidad de una futura primera visita en el aire desde este momento.