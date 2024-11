Vicente Vallés, atendido por los médicos por un accidente antes de entrar a 'El Hormiguero'

Vicente Vallés aterrizó en 'El Hormiguero' este lunes directo desde Estados Unidos tras haber pasado la última semana cubriendo la carrera presidencial. El presentador de 'Antena 3 Noticias' se volvió a encontrar con Pablo Motos para comentar la actualidad. Sin embargo, nada más llegar no pudo evitar confesar el percance que sufrió poco antes de llegar a plató por el que casi cancela su visita.

Tras recibir al periodista, Pablo Motos estaba a punto de entrar en materia ya sentados cuando se percató de algo extraño en el rostro de su invitado. "¿Te has hecho algo en la ceja?", preguntó extrañado el conductor de 'El Hormiguero'. Fue entonces cuando el invitado de este lunes se sinceró sobre lo que había ocurrido poco antes de acudir a plató.

Vicente Vallés desvela su aparatoso accidente por el que casi cancela su aparición en 'El Hormiguero'

"Me he dado un golpe, sí. Ha llegado un momento que he estado temiendo que no podía venir", confesó Vicente Vallés dejando algo preocupado al comunicador. "Ha sido superficial, pero fuerte. No me han tenido que poner puntos", advirtió entonces el madrileño antes de que el presentador cortase para dar paso al bloque de publicidad.

Nada más retomar el directo, Motos insistió a su invitado a poner en contexto a los espectadores sobre el aparatoso incidente detrás de su herida. "Las prisas, que son malas consejeras, llegaba tarde a todos los sitios y me he estampado contra una puerta. Ha sido superficial, la ceja es un lugar complicado. No ha sangrado demasiado, he ido corriendo al médico de la tele y bien", confesó el comunicador calmado.

"La puerta estaba abierta. Estaba mirando para otro lado cuando pensaba que iba a entrar por la puerta. En el momento del golpe te quedas en shock", aseguró el presentador, subrayando que en el momento inicial se asustó por la dureza del percance. Pero el viejo amigo del programa no dudó en hacer uso del humor para restarle importancia.

Sobre la gestión de la DANA: "Cada cual tiene que asumir su responsabilidad"

"Es un mal día para darme un golpe porque tenía dos citas televisivas", bromeó el conductor de 'Antena 3 Noticias' antes de dar carpetazo al asunto. Y tras repasar las consecuencias de la segunda victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el invitado de este lunes también tuvo tiempo de analizar la actuación política durante la crisis del paso de la DANA por Valencia.

¿Qué salió mal? @VicenteVallesTV analiza la falta de organización en la gestión de la DANA #VallésEH pic.twitter.com/onWAfZkPah — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2024

"Si hay que mandar al ejército sin esperar a que te lo pidan, pues se manda al ejército sin esperar a que te lo pidan. Si no te lo piden, el que se está equivocando es el que no te lo pide, pero si tú no mandas al ejército, te estás equivocando tú también por no mandarlo", sentenció Vicente Vallés, lanzando un dardo a Pedro Sánchez pro su discusión sobre las competencias con Carlos Mazón de las últimas semanas.

Aunque también fue contundente sobre las represalias que caerán sorbe el presidente valenciano. "Hay que establecer el 100% de responsabilidad que le corresponde a cada cual, cada cual tiene que asumir el suyo. Creo que lo más importante de todo es que aprendamos la lección, que ha fallado, que se ha hecho mal, que se ha hecho bien", sentenció el periodista.