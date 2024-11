El alto comunicado de Karla Sofía Gascón ante el precio pagado de su visita a Pablo Motos

El pasado jueves, 7 de noviembre, Karla Sofía Gascón acudió a 'El Hormiguero' para presentar 'Emilia Pérez', su nueva película. Sin embargo, la entrevista no estuvo exenta de polémica. Y es que la actriz se enzarzó con Pablo Motos a consecuencia de las reivindicaciones de las personas trans.

Después de su tensa entrevista, Karla Sofía Gascón denunció haber recibido numerosos mensajes de odio en las redes sociales. Algo que, lamentablemente, ocurre siempre que alza la voz para defender sus derechos y los de las personas trans. Junto a uno de los muchos comentarios que ha recibió repleto de insultos, la interprete ha publicado un mensaje de lo más reivindicativo en su perfil de Instagram.

"No tengo nada en contra de Pablo Motos ni 'El Hormiguero', es más, lo he visto muchas veces y me he divertido con sus colaboradores. Ni fui a reventar nada ni nada por el estilo, fui a divertirme, a escuchar y a responder en base a lo que me preguntaran, nada más", ha querido aclarar inicialmente.

"Luego preguntamos que por qué me defiendo de quien me cuestiona. A esto es lo que me enfrento todos los días en cualquier lugar del mundo", ha denunciado, antes de citar a un amigo: "Esta gente no sabe lo que ha hecho, han metido un tigre en el gallinero. Esto que pasó anoche es lo que vivo todos los días en cualquier país, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Como diría Ramón: a lo que tú llamas infierno yo le llamo hogar".

Karla Sofía Gascón alza la voz contra la ultraderecha

Karla Sofía Gascón ha reconocido que "me lo paso fenomenal en la batalla. Hay un grupo de tarados ignorantes que se dedica a insultar porque se les vuela la cabeza de ver a alguien que no se calla ante el odio y desmonta el plan de cualquiera que pretende menospreciarla. Un grupo de afligidos votantes de la ultraderecha para los que cada día SOY ENEMIGA PÚBLICA NÚMERO 1. En lo que a mí respecta esto solo es ir calentando motores para lo que va a suceder en USA con ya sabemos qué tipo de personajes".

Acto seguido, se ha dirigido directamente a sus haters: "Solo os digo algo: yo seguiré cosechando éxitos por mi trabajo, vosotros seguiréis rabiando como zombies en la puerta del corral. El día que empecéis a respetar el tigre yo podré dedicarme a vivir sin tener que morder a las gallinas. Estáis acostumbrados a que nadie conteste vuestra falta de respeto, vuestras burlas y vuestros insultos… conmigo no vais a poder. ¡Hale, ya me conocéis, mañana volvéis a intentar degradar o picar vacilándome tres veces con el adjetivo trans, truns o trens", ha sentenciado Karla Sofía Gascón, quien podría convertirse en la primera actriz trans nominada a los Óscar.

Un rotundo comunicado tras el alto precio que ha pagado de su visita a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que quiso zanjar con otro texto difundido en su cuenta de 'X'. "O la justicia toma cartas en el asunto o los ciudadanos tomaremos la justicia por nuestras manos. No se puede consentir que porque alguien salga en un programa de televisión (o lo que sea) un grupúsculo de personas te insulte, veje, denigre… etc, así no podemos seguir en el mundo, y si tengo que renunciar a lo que sea para acabar con toda esta panda de gente llena de odio lo voy a hacer, pero conmigo no", ha sentenciado la actriz.