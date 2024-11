Los dos sonoros hachazos de Karla Sofía Gascón a Pablo Motos nada más entrar a 'El Hormiguero'

Karla Sofía Gascón fue la encargada de poner el broche final a la semana de entrevistas de 'El Hormiguero' este jueves. La actriz visitó por primera vez el espacio de Pablo Motos con motivo del estreno de 'Emilia Pérez', la nueva película musical. Y se puede decir que la conexión entre ambos no fue instantánea, pues nada más sentarse en la mesa la invitada terminó propinando dos inesperados tirones de orejas al presentador.

El film, que ya se presentó en el Festival de Cannes, le valió a la actriz para convertirse en la primera mujer trans en ser reconocida como Mejor actriz exaequo en la historia del certamen. Y nada más incorporarse en su sitio en 'El Hormiguero', mientras Pablo Motos le daba la bienvenida, la actriz no pudo evitar quejarse sobre un detalle que le estaba impidiendo concentrarse en la conversación.

Karla Sofía Gascón saca los colores a Pablo Motos por cómo se refiere a ella: "No me gustan los adjetivos"

"Tenéis la música muy alta. Bajadla un poco, ¿no? Que vengo de avión, tengo jet lag", espetó Karla Sofía Gascón provocando un incómodo silencio en plató que se prolongó unos segundos. Pero la protagonista de 'Emilia Pérez' no tardó en darse cuenta de que había dejado algo seco al presentador con su respuesta, y quiso arreglar su salida de tono asegurando que no era ninguna queja, tan solo un comentario.

Karla Sofía Gascón y Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Pero la cosa no tomó mejor camino cuando Pablo Motos quiso sacar a relucir su posible nominación a los Oscars. "Serías la primera trans nominada, ¿qué supondría para ti?", preguntó el valenciano, que no tardó en recibir una cortante respuesta de su invitada de forma casi inmediata. "Pues que no me gustan los adjetivos", sentenció la actriz con gesto serio.

"También soy la más alta", añadió dejando algo confuso al valenciano. "¿Pero no puedo decir trans?", comentó el conductor de 'El Hormiguero' con miedo a escoger sus próximas palabras. "Puedes decirlo, pero yo te puedo decir también que tienes el pelo blanco. Si es cierto que, soy lo que soy, una mujer. He transicionado", comenzó explicando Karla Sofía Gascón para desvelar lo que verdaderamente le molesta.

"Mucha gente nace en el vientre de su madre, yo me he tenido entre el odio de muchas personas pero he llegado al mismo sitio. Que ha sido mi evolución personal, soy una mujer. Y la verdad es que lo de los adjetivos me cansa un poquito", subrayó la actriz, con gesto de hastío.

"No te he dicho que no la dijeses"

Entonces, explicó que no es partidaria de utilizar según que términos que, en distintos contextos, pueden responder a una naturaleza morbosa que rechaza por completo. "No te he dicho que no la dijeses", aclaró Karla Sofía Gascón mientras Motos intentaba enmendar su segunda metedura de pata de la noche. "Si los usas para ensalzar los logros de una minoría que está marginada y socialmente vapuleada, pues te lo agradezco", sentenció Karla entre aplausos.

"No, no. Aclararemos esto", terminó esgrimiendo Motos con la voz entrecortada para cambiar radicalmente de tema y comenzar a hablar sobre el musical que presentaba este jueves en el programa. Y los malentendidos entre ambos no acabaron ahí, pues el comunicador quiso profundizar en cómo afrontó su papel en la película, en el que transiciona de hombre a mujer, volviendo a hacer alusión a su trasfondo personal.

"Me jode bastante"

"¿Qué sentiste al interpretar el rol masculino...?", comenzó preguntando sin terminar del todo la frase. Y Karla Sofía Gascón confesó que, es una de las preguntas frecuentes, y no dudó en atajarla de forma contundente. "No sentí nada. Yo no regreso a ninguna parte masculina porque yo en mi vida normal soy lo que soy. Lo único que hago como actriz es interpretar un personaje", subrayó la invitada.

"Hay una cosa que me dicen, que me jode bastante...", continuó explicando, pero Motos la interrumpió para intentar sembrar un poco de buen rollo entre ambos. "Me tienes que decir todas las preguntas que te joden", añadió el presentador entre risas. "Uno me dijo el otro día que también me tendrían que nominar a actor para los premios. Y dije, si hago de Frankenstein, ¿me tendrán que nominar también como monstruo? Vamos me tendrán que nominar a lo que soy, no me jodas", terminó reprochando la actriz entre aplausos.