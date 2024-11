Abuchean a Mario Casas en 'La Revuelta' tras soltar esto sobre 'El Hormiguero' ante Broncano

Mario Casas se unió este jueves a la cada vez más larga lista de invitados que han acudido a 'El Hormiguero' y a 'La Revuelta' con pocos días de diferencia. El actor se reencontró con David Broncano para promocionar 'Escape', su nueva película que llegó a los cines la semana pasada. Y el invitado no pudo evitar confesar el motivo por el cuál había visitado a Pablo Motos antes que al humorista, lo que provocó abucheos.

"Ha venido bastantes veces en el otro programa, pero nunca había venido solo", comenzó anunciando David Broncano mientras Grison le interrumpía con un importante detalle que más tarde causaría un gran revuelo en el teatro. "Claro viene hoy porque la semana pasada...", espetó el colaborador sin poder acabar, pues el presentador le cortó para recibir al invitado.

Mario Casas confiesa su traición con 'El Hormiguero' y termina abucheado por el público de Broncano

Tras reencontrarse entre risas y alguna que otra broma sobre los implantes de pectoral, el conductor de 'La Revuelta', como en las anteriores ocasiones, no eludió sacar a relucir que estaba repitiendo un invitado con 'El Hormiguero'. "Han pasado cuatro o cinco días así que...", señaló entre risas el humorista. Y el actor no dudó en excusar su presencia en ambos formatos. "Yo al final tengo que promocionar, estoy obligado. Bueno, no obligado pero...", comenzó explicando.

El público abuchea a @mario_casas_ 😂



Sois unos hooligans, que a nosotros nos da igual si los invitados van o no antes a otros programas, si eso es una tontería. #LaRevuelta pic.twitter.com/dLdEeQckw2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 7, 2024

Fue justo entonces cuando el hermano de Óscar Casas, presa del remordimiento por su traición con el espacio de Antena 3, confesó un detalle que Broncano ignoraba hasta el momento. "Es cierto que 'Escape' es de Televisión Española...", confesó el intérprete dejando al comunicador perplejo. "¿Qué dices? ¿La película?", exclamó el comunicador mientras miraba sus papeles.

"Lo que pasa es que yo ya había hablado con ‘El Hormiguero’ y no podía decirles que ahora iba a ir antes a ‘La Revuelta’, no podía hacer eso, quedaba fatal con ellos. Entiéndelo", aseguró Mario Casas intentando justificarse ante la audiencia, pero el público del teatro respondió con un contundente abucheo. "No hombre, no", espetó el actor.

"¿Qué os hecho? Por el amor de dios", espetó el invitado de Broncano mientras el de Jaén se reía del aprieto. "Vaya público navajero niño", señaló el humorista antes de aclarar la situación para frenar el enfado del público. "A mi me da igual que la gente vaya antes allí que aquí, por nosotros perfecto", aclaró Broncano con tono jocoso.

"A ellos creo que no eh", añadió Mario Casas reavivando la polémica entre ambos espacios. "Yo ya sé que no, pero a nosotros sí", insistió David Broncano sin parar de reírse. "A nosotros nos da igual, sois libres", terminó señalando el presentador mientras el actor insistía en su compromiso previo. "Pero es que si dices algo pues ya tienes que quedar bien", reiteró el protagonista de 'Escape'.

Pero entre risa y risa, llegó la hora de enfrentarse a las temidas preguntas clásicas, en las que en este caso se sinceró a medias. "No mucho eh. Intento invertir, alguna casa, piso… Patrimonio total no sé. En el banco no tengo mucho", aseguró Casas sobre el patrimonio total que posee, llegando a asegurar que no roza los 2 millones. "Yo creo que menos", aseguró el invitado, pero David Broncano no parecía muy convencido.

"Me ha hecho gracia que me han mandado que tenía una casa de 3 millones con un garaje a reventar de coches. Creo que era de Cristiano Ronaldo", señaló Mario Casas entre risas. Y acto seguido, tampoco ofreció una cifra concreta sobre sus relaciones sexuales. "Intento juntarlo todo el fin de semana", confesó únicamente.