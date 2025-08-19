Jesús Cintora censura a un colaborador por lo que suelta de los incendios en 'Malas Lenguas': "Bulos no"

Jesús Cintora regresaba este lunes a 'Malas Lenguas' en TVE tras dos semanas de vacaciones en las que fue Aida Bao quien se encargó del formato. Y en su vuelta, el presentador se ha enfrentado a la última hora de los incendios que ya han dejado más de 340.000 hectáreas quemadas en toda nuestra geografía.

Desde hace semanas se está analizando mucho sobre la situación de nuestros bosques y de quién es la responsabilidad de todo lo que está pasando. Muchos no han dudado en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias, de su falta de inversión en la prevención de incendios y en la mala situación en la que están muchos de los bomberos y agentes forestales que se están enfrentando a los incendios.

Y ese debate se repetía este martes en 'Malas Lenguas' con un tenso enfrentamiento entre Ernesto Ekaizer y Hugo Pereira que acababa con Jesús Cintora frenando al segundo por soltar lo que para él eran inexactitudes. "Es un problema de prioridades, en Castilla y León impera una política neoliberal, lo ha dicho el consejero de medioambiente, qué como se va a mantener ese tipo de actividad durante todo el año porque no tiene sentido", exponía Ernesto Ekaizer. "En medio de un incendio tú no puedes improvisar, lo que ves es la carencia de las políticas y esa es la política de recorte", apostillaba.

"Antes de que me vuelva a insultar Ernesto Ekaizer en directo lo que hay que decir...", trataba de decir Hugo Pereira. "¿Quién te insultó?", le replicaba Ekaizer. "Me llamaste corto hace unos instantes", aseveraba el tertuliano. "Corto lo has dicho tú, tú lo que quieres es discutir conmigo", le replicaba Ekaizer. "No, quiero dar información, que ambos somos periodistas y damos información", se defendía Hugo.

"¿Y cuál es la información que das, que hay doscientos soldados?", le preguntaba Ernesto. "No, la información es que esta misma mañana Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, ha reconocido que hace falta invertir más en prevención. Está claro que las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas y la comunidad que más invierte es Andalucía, que es del PP", trataba de explicar Hugo Pereira. "¿Pero cómo no van a invertir más si tiene más territorio?", replicaba Ekaizer indignado. "No hay que generalizar, hay que ir caso por caso porque lo que hay es que invertir más y el PP lo reconoce", añadía. "Pero no es un problema de reconocer es que estamos en una catástrofe y alguien se tiene que hacer cargo de ella", aseveraba Ernesto Ekaizer.

Jesús Cintora frena a Hugo Pereira tras su rifirrafe con Ernesto Ekaizer

Ernesto Ekaizer, Jesús Cintora y Hugo Pereira en 'Malas Lenguas'

Tras ello, el periodista argentino insistía en que hay "una irresponsabilidad en las comunidades autónomas y hay falta de diligencia". "Cuando no inviertes porque no vale la pena tú eres un negligente", añadía. "Más que reconocer lo que hay es que hacer dices", le recalcaba Jesús Cintora. "A mí me da igual lo que reconozcan, la gente que pide una respuesta no le basta que le hagan una autocrítica, ahora tendrán que ir a las demandas y contratar a un abogado porque si hay negligencias hay que demandar a las autoridades", proseguía defendiendo Ekaizer.

"¿Y no tiene nada que decir el gobierno central?", soltaba Hugo Pereira. "Las comunidades no están invirtiendo correctamente eso es evidente, lo está reconociendo el PP", añadía Hugo antes de que Ernesto Ekaizer volviera a repetir que a él le daba igual lo que reconozca el PP o no. "¿Pero y el gobierno central no tiene nada que al menos vigilar ni ningún tipo de responsabilidad?", repetía Hugo Pereira. "Léete la constitución", le replicaba Ekaizer.

"Vamos a ver Hugo, no, bulos no. Yo puedo entender que digamos que va a controlar, pero es que las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Ahora pueden decir vamos a una alerta 3, pero durante el año tienen las competencias y tienen un presupuesto y donde invierten más o menos, luego podemos debatir si las competencias deberían estar en manos de las comunidades autónomas o no, pero están", sentenciaba Jesús Cintora frenando a Hugo Pereira por tratar de despistar a la audiencia.