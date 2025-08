Ernesto Ekaizer dice 'basta' a Aida Bao tras no dejarle terminar en 'Malas Lenguas': "Así no se puede"

Ernesto Ekaizer no lleva nada bien que le corten mientras está exponiendo sus opiniones en 'Malas Lenguas'. Hace unas semanas, el periodista se plantó con Jesús Cintora y acabó abandonando el directo quitándose el pinganillo. Este miércoles, el colaborador ha vuelto a mostrar su enfado ante Aida Bao.

Así, Aida Bao conectaba con Ernesto Ekaizer para analizar la estrategia de de los abogados de Santos Cerdán al defender que los audios vienen de fuera y no fueron grabados por Koldo. "Bueno eso puede ser una versión, ellos están trabajando con un perito reputado. A mí lo que me interesa destacar es que quien tiene la carga de la prueba siempre es la acusación y yo creo que la acusación se basa en indicios muy débiles para enviar a Santos a la prisión", empezaba señalando.

"Se hizo un registro en la sede de Ferraz para clonar el ordenador de Santos Cerdán y averiguar qué pasa con su correo económico, el patrimonio de Santos Cerdán está a disposición de la UCO, lo puedo afirmar y asegurar. ¿Qué pasa? Que desde que se clonó el ordenador y los correos no hay un informe de la UCO y se le priva de la libertad sin aclarar qué dio de sí el clonado de los ordenadores", proseguía diciendo Ernesto Ekaizer.

"Y luego hay otra cosa fundamental. No tenemos claro por qué se reafirmó su ingreso en prisión porque el auto dice que para sostener que una persona presenta un peligro de destrucción de pruebas se necesita decir cuál es ese peligro", trataba de decir. "Ernesto y eso que estabas comentando del patrimonio de Santos Cerdán", le cortaba Aida Bao. "Perdón, déjeme terminar", le espetaba indignado el periodista.

"Es que me has dejado con mucha curiosidad por lo anterior", se justificaba la sustituta de Jesús Cintora tras reaccionar con una sonrisa al ver el cabreo de su compañero. "Pero déjeme terminar, dije que hay dos cosas. Es muy duro, es muy duro...", se quejaba el tertuliano al ver que era muy difícil poder dar sus argumentos por videollamada.

Tras ello, Ernesto Ekaizer proseguía con su análisis del caso de Santos Cerdán antes de que Aida Bao le pidiera que se esperara que iban a cambiar de tema y le iba a preguntar por la última hora sobre el rey emérito tras saberse que habría devuelto los 4 millones de euros que le habían prestado para regularizar sus problemas con Hacienda.

"Ernesto sigo contigo, el emérito dice que es por sus actividades allí, ¿crees que es creíble?", le cuestionaba la presentadora. "No lo sé", respondía visiblemente molesto el periodista. "Pero no te enfades conmigo Ekaizer, es que tengo aquí mucha gente conmigo también que se opinan encima", le pedía Aida Bao tratando de calmar la situación. "Bueno pero si yo estoy terminando, digo que hay dos cosas, digo una y voy a decir la segunda y tú me interrumpes es que eso no se puede. A mí por lo menos me desconcierta", terminaba diciéndole él tras vivir un momento de gran tensión.