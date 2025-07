Ernesto Ekaizer dice 'se acabó' a Jesús Cintora y se quita el pinganillo en 'Malas lenguas': "Me retiro"

Si hace unos días era Javier Aroca el que tenía un tenso rifirrafe con Jesús Cintora, este lunes ha sido otro de los colaboradores habituales de 'Malas lenguas' el que ha terminado abandonando la conexión con el programa de TVE muy enfadado.

Jesús Cintora conectaba con Ernesto Ekaizer para hablar de la última hora en torno al caso de Cristóbal Montoro y si el gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre pudo pagar al que fuera el despacho de abogados de Montoro.

"Ernesto las dos cosas pueden ser ciertas, por un lado que Aguirre dice que accedieron a sus datos fiscales y por otro que en tiempos de su gobierno se diera la adjudicación al despacho de Montoro de casi dos millones de euros", le comentaba Jesús Cintora a su compañero. "¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar?", preguntaba una y otra vez el periodista. "Sí, debes", le contestaba el presentador.

"Vamos a ver, esto del lobby que ya lo he venido escuchando es una manera de presentar el problema tratando de disculpar lo que está ocurriendo. Esto no era un lobby, esto era una máquina de facturar dinero por la venta de legislación, un lobby es lo que se hizo cuando fueron al PP y le vendieron los gasistas el proyecto de rebajar impuestos", insistía Ernesto Ekaizer. "No confundamos a la gente, esto no es lobby, esto es corrupción pura y dura", añadía el periodista.

Ernesto Ekaizer abandona la conexión de 'Malas lenguas' y deja a Jesús Cintora a cuadros

Al escucharle, el periodista de la Cadena COPE, José Luis Pérez trataba de cuestionarle sus argumentos. "Sin ánimo de polemizar, yo le haría una pregunta a Ernesto, si es tan claro que ese cambio en la legislación favoreció de manera gravosa a las gasistas por qué no se ha cambiado en estos siete años para evitarlo?", cuestionaba el periodista. "Yo no soy el gobierno. No puedo contestar a esa pregunta porque es una pregunta tramposa y tú eres un tramposo, lo que estás tratando de justificar es al PP, y a lo peor del PP", soltaba Ekaizer indignado.

Tras cortar el enfrentamiento para una conexión, Jesús Cintora volvía a conectar con Ernesto Ekaizer y le pedía concisión porque se quedaban sin tiempo. "Ernesto te pido brevedad porque vamos mal de tiempo", le solicitaba el presentador. "Si quieres brevedad se acabó aquí, listo", le espetaba Ernesto Ekaizer muy enfadado quitándose el pinganillo. "Se acabó, no hablo más", sentenciaba. "Bueno pues nada, se ha enfadado", reaccionaba el presentador de TVE.

Gran educación la del Sr. Ernesto Ekaizer. Creo que no merece la pena comentar con ver es suficiente.Os ha dejado a cuadros.#MalasLenguas pic.twitter.com/96j0MIRPb3 — bapeba (@bapeba69) July 21, 2025

Minutos después, Jesús Cintora volvía a conectar con Ernesto Ekaizer para que hablara del caso del chalet de Díaz Ayuso. "Vamos a ver lo interesante aquí me parece a mí, si me dejáis hablar claro, sino os quedáis con las ganas", soltaba el periodista provocando la risa del presentador de 'Malas lenguas' animándole a que hablara.

"Yo no encajo en vuestro programa y creo que es mejor que me retire, me retiro, os lo guisáis vosotros, interrumpís los unos a los otros, ¿Qué problema hay? Yo me aparto, buenas tardes", soltaba después Ernesto Ekaizer al ver que le volvían a interrumpir. "Ernesto cabeza fría y calma", le pedía Cintora. "Buenas tardes", añadía Ekaizer. "Pues buenas tardes y hasta luego Ernesto", le contestaba el presentador. "Pero si planteas una pregunta y alguien la responde entra dentro de la lógica, ¿Qué problema hay? Vamos a tranquilizarnos", sentenciaba Jesús.