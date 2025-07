Este jueves 10 de julio, Jesús Cintora y uno de sus colaboradores habituales en 'Malas lenguas', Javier Aroca han tenido un fuerte rifirrafe al hablar de Emiliano García-Page y sus últimas declaraciones tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.

"¿Por qué es legítimo y se le da tanta cancha a los resultados electorales de García-Page en Castilla-La Mancha y parece que no tuviera ninguna importancia ni legitimidad las palabras y el éxito político e ideológico del presidente de la Generalitat de Cataluña? ¿Eso no interesa? ¿Vale más la palabra de García Page y de un castellano manchego que la de un catalán?", se preguntaba Javier Aroca.

A lo que Jesús Cintora le replicaba asegurando que "hay muchos castellano manchegos y muchos catalanes, estamos hablando de figuras". "Perdona, tú ¿no me has entendido?", le cuestionaba Aroca. "Yo te he entendido, pero has dicho que García-Page y Castilla-La Mancha y otra cosa es Cataluña", le espetaba el presentador.

"No, no ese juego no y menos conmigo. No es ningún juego, de verdad que no ehhh Jesús, ese planteamiento conmigo no, que no, que no", le paraba los pies Javier Aroca al presentador. "Yo lo que estoy diciendo es que por qué es más importante el presidente de Castilla-La Mancha, que los castellano manchegos votarán lo que quieran, que el presidente de una comunidad autónoma como Cataluña que ha pasado por problemas y vicisitudes gravísimos, y que ha habido un partido político que lo ha estabilizado. Pero para los mentideros políticos y muchos periodistas sobrados parece que es más importante la legitimidad de García-Page y no la legitimidad del presidente de Cataluña. No he dicho nada ni de los catalanes ni de los manchegos. Por favor te lo pido", le espetaba Javier Aroca a Jesús Cintora.

"Te lo pido por favor, porque si no pierdo los papeles", insistía el colaborador de 'Malas lenguas'. "Pero Javier me ha gustado más que digas un presidente, que en general un castellano manchego o un catalán, es mi punto de vista", le comentaba Cintora. "Me da la impresión de que los andaluces dominamos mejor el castellano que los castellanos", remataba Aroca.