El altercado de una reportera de 'Directo al Grano' (TVE) al sufrir un empujón ante Aznar: "¿Estás bien?"

Este martes, José María Aznar y su mujer Ana Botella asistían este martes a un acto de la fundación FAES que preside y a su salida, los reporteros, entre los que se encontraba Esther Yáñez, periodista de 'Directo al Grano', el recién estrenado programa de Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE.

La periodista no dudaba en preguntar a varios dirigentes del PP como Cayetana Álvarez de Toledo o Ana Botella por si consideran que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Y ya durante las preguntas a la que fuera portavoz del PP en el Congreso se veía gran tensión en el ambiente.

"¿Esther, estás bien lo primero? Porque antes hemos visto unas imágenes que no nos han gustado", le preguntaba Marta Flich a su compañera. "Si, si, estamos bien. Lamentablemente Marta, Gonzalo cuando acudimos a hacer nuestro trabajo es habitual que nos empujen sobre todo las personas que trabajan como guardaespaldas de algunos políticos porque quieren evitar precisamente eso que nos acerquemos y hagamos preguntas que consideran incómodas. Y lamentablemente aunque es algo normal no deberíamos normalizarlo", aclaraba Esther Yáñez.

"La noticia es que estábamos esperando con expectación al expresidente Aznar y otras personas del PP como Miguel Tellado o Cayetana Álvarez de Toledo para hacerles una pregunta muy sencilla y directa, ¿es un genocidio lo que está pasando en Gaza? El PP está haciendo equilibrios para no utilizar esa palabra y está provocando divisiones internas. Hoy aquí solo nos han respondido con el silencio, pasando de nosotros y empujándonos a través de sus guardaespaldas", aclaraba Esther Yáñez.

Esther Yáñez, increpada por los escoltas de Aznar en 'Directo al grano'

Tras ello, 'Directo al grano' emitía el reportaje de su reportera. A la entrada ni Ana Botella ni José María Aznar hacían declaraciones y Cayetana Álvarez de Toledo lanzaba una mirada desafiante a la reportera. "Si las miradas matasen ehhh, madre mía", reaccionaba Esther Yáñez. A la salida lo volvía a intentar. "El señor Feijóo está utilizando la palabra masacre, ¿usted utilizaría la palabra genocidio?", le cuestionaba la reportera. "Ojalá las palabras devolvieran a los muertos", le contestaba ella.

"Pero ayuda llamar las cosas por su nombre, ¿usted lo llamaría genocidio?", insistía Esther Yáñez. "Muchas gracias por su interés", le respondía Cayetana. "¿Por qué tienen miedo a la palabra genocidio?", se interesaba la reportera de TVE. "Muchas gracias por tu interés", le repetía una y otra vez mientras la periodista le preguntaba varias veces por ese mismo asunto.

Pero lo peor llegaba en el momento de la salida de José María Aznar. Ya desde el principio se veía como uno de sus guardaespaldas le daba un empujón a Esther Yáñez para evitar que se acercara al ex político. "No me empujen por favor", les solicitaba ella mientras trataba de preguntarle a Aznar por el genocidio y si sigue pensando que Pedro Sánchez es un agitador de la kale borroka. "No va a hacer declaraciones", le advertía el escolta. "Mire como me están tratando sus guardaespaldas, señor Aznar", le decía la reportera mientras se veía una sonrisa del ex presidente.