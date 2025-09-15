Jesús Cintora pone en el disparadero a Aznar: "¿Qué tipo de personaje ha sido presidente de este país?"

Este lunes el tema de conversación en todos los programas de televisión ha sido lo que se vio este domingo en el final de La Vuelta 2025 con la cancelación de la última etapa en Madrid ante las protestas propalestinas. También en 'Malas Lenguas' donde Jesús Cintora ha querido fijarse en como parece que José María Aznar está dictando como tiene que actuar el PP con respecto a Israel y el genocidio en Gaza.

"Por cierto, José María Aznar ya lleva tiempo apoyando a Israel con un discurso muy determinado. ¿Esto marca lo que estamos viendo ahora mismo?", se preguntaba el presentador de TVE después de ver como Isabel Díaz Ayuso no dudó en hacerse una foto con el equipo israelí de La Vuelta.

Tras ello, 'Malas Lenguas' rescataba las palabras de Aznar asegurando que "para mí es absolutamente esencial que Israel gane esta guerra y la termine bien" porque según él sino habrá una guerra a las puertas de Europa. "Es que es tan brutal lo de 'salvemos a Occidente' permitiendo que el estado de Israel acabe físicamente con dos millones de personas", reaccionaba Gloria Marcos preguntándose si no le pasaba nada cuando ve a los niños asesinados o muriéndose de hambre en Gaza. "¿Qué tipo de personaje ha sido presidente de este país?", soltaba la colaboradora de Jesús Cintora.

Y además, Gloria Marcos señalaba como tanto Feijóo como Ayuso están haciendo seguidismo de lo que hace y dice Aznar. "Es curioso como los de derechas siempre hacen seguidismo de la ultraderecha, luego los de izquierdas nunca les marca nadie", replicaba Julio César Herrero. "¿Dices que Aznar es ultraderecha?", le repreguntaba su compañera. "Yo lo que he escuchado de Aznar no tiene nada que ver con lo que tú has dicho, lo que ha dicho es que prefiere que la guerra la gane Israel. Lo de a costa de es una interpretación tuya", le contestaba el colaborador.

Jesús Cintora responde alto y claro a Aznar tras hablar de guerra en Israel

Mientras ambos se enfrentaban, Jesús Cintora tomaba la palabra para puntualizar algo muy importante. "Yo voy a puntualizar algo que es oportuno puntualizar. Esto no es ninguna guerra, esto es una masacre y una barbarie del ejército de Israel contra el pueblo palestino. Esto no es ninguna guerra", recalcaba el presentador de forma rotunda.

"También este buen señor nos habló de lo que nos habló con Irak y las armas de destrucción masiva que todavía las andamos buscando, igual que sus disculpas, eso es la realidad. Es que las cosas son así, no es ninguna guerra, es una barbarie lo que se está cometiendo con el pueblo palestino", sentenciaba Cintora a modo de dardo al ex presidente del Gobierno.

Posteriormente, Jesús Cintora volvía a recordar en 'Malas Lenguas' lo que hizo José María Aznar cuando fue presidente del Gobierno con RTVE, rescatando sus palabras con Carlos Alsina y como el periodista le recordó que él puso al frente de la radio televisión pública a un diputado del PP y reconoció que quiso privatizarla.

Todo después de las críticas que están realizando desde el PP a TVE actualmente. "Lo digo porque también sale Feijóo a decir lo mal que está TVE ahora", soltaba el presentador recalcando que habían invitado al líder del PP a que participe en 'Malas Lenguas' cuando quiera. "Está invitadísimo", aseveraba.