Actualidad

Jesús Cintora sorprende al reclutar a esta famosa cómica como nueva colaboradora de 'Malas Lenguas'

por Roberto Jiménez

'Malas Lenguas' estrena este lunes su nueva temporada con nuevos horarios en La 1 y en La 2 y con el fichaje de una reconocida humorista, actriz y presentadora.

Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.
Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'. | TVE

'Malas Lenguas' inicia este lunes 15 de septiembre una nueva temporada en TVE con nuevos horarios ante la llegada de 'Directo al grano', el nuevo magacín que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró, y que ocupará el hueco de su primer bloque de 15:55 a 17:30 horas. Y ante esta nueva etapa el programa de Jesús Cintora ha fichado a una nueva colaboradora.

Así, según ha avanzado RTVE en su cuenta de "X", 'Malas Lenguas' ha cerrado el fichaje de Ana Morgade. De esta forma, la actriz, humorista y presentadora se suma al elenco de humoristas del espacio que presenta Jesús Cintora en el que ya figuran otros rostros como Héctor de Miguel (Quequé), Raquel Hervás, Marina Lobo o Miguel Charisteas, entre otros.

De esta manera, 'Malas Lenguas' sigue reforzándose tras haberse consolidado en las tardes de La 1 y La 2. Y es que no hay que olvidar que además de la tertulia política, el programa de Jesús Cintora cuenta cada día también con varios cómicos analizando la actualidad a su manera.

En este sentido, hay que recordar que desde este lunes, 'Malas Lenguas' estrena nuevo horario. Para empezar se emitirá de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 horas en La 2 y posteriormente saltará a La 1 de 19:30 a 20:30 horas justo después de 'La Promesa'.

Ana Morgade, fichaje inesperado de Jesús Cintora y 'Malas Lenguas'

Con su fichaje por 'Malas Lenguas', Ana Morgade regresa a la televisión y a TVE dos años después del fiasco que se llevó con 'Vamos a llevarnos bien', el formato que fue retirado de la parrilla de La 1 tras solo una emisión antes de rescatarlo en verano con Lorena Castell como nueva presentadora.

Pero Ana Morgade tiene una larga trayectoria en televisión y también en TVE donde ha sido colaboradora de 'Con un par de bromas' y 'El pueblo más divertido' y como actriz ha trabajado en series como 'Olmos y Robles' y '4 estrellas'.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· ·

Más Información

'Malas Lenguas' con Jesús Cintora cambia de horario

Así afecta el cambio de programación de TVE a 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, que pierde su puesto

Pedro Jiménez
Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

Así queda la parrilla completa de La 2 con el nuevo horario de 'Malas Lenguas' desde el lunes, 15 de septiembre

Roberto Jiménez

Últimas noticias