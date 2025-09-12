Así queda la parrilla completa de La 2 con el nuevo horario de 'Malas Lenguas' desde el lunes, 15 de septiembre

Con la llegada de 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró a la sobremesa de La 1, TVE ha tenido que revolucionar parte de su parrilla y también la de La 2 pues 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora cambiará de horarios.

En este sentido, cabe recordar que 'Directo al grano' se emitirá en La 1 de 15:55 a 17:30 horas justo antes de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Es decir, en lugar del primer bloque que emitía en exclusiva de 'Malas Lenguas'. Aunque el programa de Jesús Cintora si seguirá emitiéndose en La 1 justo después de las series de 19:30 a 20:30 horas como hasta ahora.

El gran cambio con 'Malas Lenguas' llegará en La 2. Y es que debido a estos movimientos, TVE ha decidido adelantar la emisión del programa de Jesús Cintora en las tardes de La 2 para enlazarlo después con su bloque en exclusiva en La 1.

De esta forma, La 2 revolucionará toda su parrilla de tarde desde el próximo lunes 15 de septiembre pasando a emitir cada día 'Malas Lenguas' de 17:35 a 19:30 horas. Y después ofrecerá varios documentales hasta que a las 21:00 horas emitirá una reposición de 'Cifras y letras' justo antes de las nuevas entregas del concurso que presenta Aitor Albizua.

Así queda la parrilla de La 2 desde el lunes 15 de septiembre

11.55h - Cine Western

13.45h - 'El Cazador' (reposición)

14.45h - 'Saber y Ganar' (reposición)

15.30h - 'Saber y Ganar' (nuevas entregas)

16.20h - Grandes Documentales

17.05h - Documental

17.35h - 'Malas Lenguas'

19.25h - Documental

20.10h - Documental

21.00h - 'Cifras y Letras' (reposición)

21.30h - 'Cifras y Letras'