Así queda la parrilla completa de La 2 con el nuevo horario de 'Malas Lenguas' desde el lunes, 15 de septiembre

por Roberto Jiménez

TVE revoluciona la parrilla diaria de La 2 desde el próximo lunes 15 de septiembre con el nuevo horario de 'Malas Lenguas' ante el estreno de 'Directo al grano' en La 1.

Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.
Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'. | TVE

Con la llegada de 'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró a la sobremesa de La 1, TVE ha tenido que revolucionar parte de su parrilla y también la de La 2 pues 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora cambiará de horarios.

En este sentido, cabe recordar que 'Directo al grano' se emitirá en La 1 de 15:55 a 17:30 horas justo antes de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Es decir, en lugar del primer bloque que emitía en exclusiva de 'Malas Lenguas'. Aunque el programa de Jesús Cintora si seguirá emitiéndose en La 1 justo después de las series de 19:30 a 20:30 horas como hasta ahora.

El gran cambio con 'Malas Lenguas' llegará en La 2. Y es que debido a estos movimientos, TVE ha decidido adelantar la emisión del programa de Jesús Cintora en las tardes de La 2 para enlazarlo después con su bloque en exclusiva en La 1.

De esta forma, La 2 revolucionará toda su parrilla de tarde desde el próximo lunes 15 de septiembre pasando a emitir cada día 'Malas Lenguas' de 17:35 a 19:30 horas. Y después ofrecerá varios documentales hasta que a las 21:00 horas emitirá una reposición de 'Cifras y letras' justo antes de las nuevas entregas del concurso que presenta Aitor Albizua.

Así queda la parrilla de La 2 desde el lunes 15 de septiembre

11.55h - Cine Western
13.45h - 'El Cazador' (reposición)
14.45h - 'Saber y Ganar' (reposición)
15.30h - 'Saber y Ganar' (nuevas entregas)
16.20h - Grandes Documentales
17.05h - Documental
17.35h - 'Malas Lenguas'
19.25h - Documental
20.10h - Documental
21.00h - 'Cifras y Letras' (reposición)
21.30h - 'Cifras y Letras'

