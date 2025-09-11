Giro en 'Malas Lenguas' con su horario de emisión por la última estrategia de programación decidida en TVE

'Directo al grano', el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró en La 1 de TVE, ya tiene fecha y horario oficial de estreno. Será el próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 15:55 horas, con una duración que se prolongará hasta las 17:30 horas. Es decir, este formato 'quitará el puesto' al primer tramo de 'Malas Lenguas'.

No obstante, esto no significa que el espacio comandado por Jesús Cintora pierda peso en el ente público, puesto que RTVE reorganizará sus tardes a partir de la próxima semana para que todo encaje y conviva en la programación sin problemas y con una estrategia lógica.

Sin embargo, 'Malas Lenguas' no podrá evitar una alteración muy importante en esos horarios y, también, en el canal de transmisión. Y es que, desde el próximo lunes 15, la primera parte pasará a emitirse de 17:30 a 19:30 horas en La 2 justo al acabar 'Directo al grano' en La 1 -para no competir frontalmente- y mientras se emiten las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

Posteriormente, al concluir las ficciones, la segunda parte del espacio de Jesús Cintora se mudará a La 1 de 19:30 a 20:30 horas. Es decir, se hará una televisión transversal con 'Malas Lenguas', que contará con tres horas de emisión en total entre La 2 y La 1.

Así quedarán las tardes de La 1 a partir del lunes 15 de septiembre:

15:55h - 'Directo al grano'

17:30h - 'Valle Salvaje'

18:20h - 'La Promesa'

19:30h - 'Malas Lenguas'

20:30h - 'Aquí la tierra'

Así, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora rivalizará directamente con 'Más vale tarde' de Iñaki López y Cristina Pardo en La Sexta, 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 y 'El tiempo justo' y 'El diario de Jorge' en Telecinco. También tendrá que enfrentarse, dentro de la propia RTVE, a la fortaleza de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.