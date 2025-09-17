Risto Mejide llama al orden a Esperanza Aguirre y le censura en 'Todo es mentira': "Ojalá nadie opine como tú"

Risto Mejide ha dejado claro este miércoles en 'Todo es mentira' las líneas que no piensa cruzar al debatir con sus colaboradores sobre el genocidio en Gaza a manos del ejército israelí. Así lo ha demostrado al cortar de raíz el discurso de Esperanza Aguirre, que ha cuestionado abiertamente que el estado de Israel esté perpetrando una masacre sistemática sobre la población de Gaza.

"Puede que Israel en la guerra se haya pasado de la raya, pero no tengo información suficiente. No me creo la información que da el Gobierno de Palestina porque viene de Hamas", ha comenzado explicando la colaboradora del espacio de Cuatro, definiéndose como "el pensamiento minoritario" dentro de la mesa de debate del programa.

Risto Mejide para los pies a Esperanza Aguirre por lo que dice sobre Palestina: "Afortunadamente, tu opinión es muy minoritaria. Y ojalá llegue a ser cero"

"Lo cuestionas todo menos lo que tú crees", le ha espetado rápidamente Risto Mejide, visiblemente molesto con el hecho de que Esperanza Aguirre se negara a reconocer el genocidio al igual que su partido. "Voy a empezar el programa de buenas y voy a decirte solo una cosa con respecto a lo que acabas de decir. Afortunadamente, como bien has dicho al principio, tu opinión es muy minoritaria. Y ojalá llegue a ser cero, que nadie opine como tú, es todo lo que tengo que decir", ha sentenciado el presentador entre aplausos.

En un intento de defenderse, la ex presidenta madrileña ha tratado de frenar al publicista en varias ocasiones. "¿Me has dejado acabar? Lo que te iba a decir es que cómo se va a acabar la guerra, pues es muy fácil, que suelten a los rehenes...", esgrimía la colaboradora sin suerte, pues el conductor de 'Todo es mentira' la volvía a interrumpir. "Estoy moderando yo el debate", le ha recordado Mejide.

"Pero no me has dejado hablar", ha espetado la política del PP. Sin embargo, minutos más tarde Risto Mejide retomaba su cruzada contra la ex política recordando que todos "menos ella" en el Partido Popular está comenzando a calificar de "masacre" los ataques del ejército israelí al pueblo palestino.

Y aunque Esperanza Aguirre ha tratado de defenderse, el presentador no tardaba en recordarle sus palabras exactas. "No, tú le has llamado guerra. No es una guerra. Una guerra es un conflicto entre dos ejércitos y tiene que haber un cierto nivel de equiparación", ha sentenciado el comunicador, lanzando una última advertencia a su compañera de mesa.

"Cuando el Tribunal Supremo Internacional confirme que es un genocidio, ya no habrá nadie en Gaza", ha señalado Risto Mejide. "Si dudas tanto de la información que no coincide con tu ideología, también duda de la información que coincide con tu ideología. A lo mejor, te están tangando a ti", añadía el publicista. "Yo no he dicho que no tenga información, solo digo que no me creo la información que viene de Hamás", ha terminado aclarando Aguirre.