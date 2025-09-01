El encendido arranque de Risto Mejide en su vuelta a 'Todo es mentira', que ficha a este político del PSOE

'Todo es mentira' ha comenzado este lunes su nueva temporada con Risto Mejide rodeado de bomberos forestales y brigadistas, a los que ha llamado héroes del verano. Tras ello, el presentador no ha dudado en hacer un speech alto y directo contra los dirigentes políticos por la gestión de los incendios que han asolado a España este mes de agosto.

"Aquí empieza la octava temporada de Todo es mentira y la empezamos rodeados de bomberos forestales. Ellos han sido los auténticos héroes que han luchado día a día contra el fuego, ellos, brigadistas, voluntarios, para unos fuegos que han dejado cuatro fallecidos, no lo olvidemos, y más de 300.000 hectáreas arrasadas en nuestro país", empezaba diciendo Risto Mejide.

"Nos hizo falta una pandemia para darnos cuenta de la importancia de los sanitarios. Nos hizo falta un apagón para darnos cuenta de la importancia de planificar bien las infraestructuras críticas de nuestro país. Y ahora, lamentablemente, nos ha hecho falta un verano histórico e inclemente, con incendios de sexta generación, para darnos cuenta de lo mucho que les necesitamos a ellos. Y, por cierto, darnos cuenta de lo mal tratados que están", prosiguió denunciando Risto Mejide.

Tras ello, Risto Mejide no ha dudado en señalar a todos los políticos, de uno y otro lado, por su mala gestión de los incendios. "El fuego pilló a nuestros políticos de vacaciones. Les daba una pereza volver... Sánchez, por ejemplo, tardó una semana en interrumpir sus vacaciones. ¡Enhorabuena, presidente! Mañueco, al que se le estaba quemando Castilla y León, apuró unos días en Cádiz antes de volver, y su consejero de Medioambiente se fue a un acto y una comida en Gijón en plena ola de incendios", recordó el presentador.

"El fuego ha vuelto a enseñar las costuras del Estado de las autonomías. Hemos visto a bomberos y brigadistas que no podían acudir a extinguir un fuego a pocos kilómetros porque pertenecía a otra comunidad autónoma, como si el fuego pidiese permiso para cambiar de provincia. Hemos visto a bomberos mal pagados, mal equipados, despedidos después del verano y sobre todo ignorados por las administraciones públicas. Han tenido que abandonar una huelga para acudir en ayuda de todos", sentenciaba el publicista.

Además tras cuestionar que el PP y el PSOE se hayan enfrentado por los fuegos mientras cientos de vecinos veían como sus casas y sus montes se quemaban, Risto Mejide no dudaba en señalar como los beneficiados de todo esto son los de Vox. "Todo este teatro, esta sobreactuación, estos errores en cadena, tienen muchos perdedores, todos nosotros, para empezar; pero también algunos ganadores, como es la ultraderecha, que se ha sentado a ver cómo PP y PSOE se acusaban de incompetencia y, por contraste, ellos, confirmados especialistas en no hacer nada, fanfarrones sin gobierno, se presentan como redomados expertos en soluciones mágicas que, por cierto, nunca han aplicado en ningún sitio porque, insisto, no sufren el lastre que supone gobernar", añadía.

"Esta temporada arranca aquí y queremos arrancarla rindiendo homenaje a nuestros héroes. A ellos y a todos los que, como ellos, se han jugado la vida por nuestra tierra", concluyó Risto Mejide en su alegato inicial dando la cara por los bomberos forestales y brigadistas que se han dejado la piel en apagar todos los incendios.

Risto Mejide junto a bomberos forestales y brigadistas en 'Todo es mentira'

Risto Mejide anuncia el primer nuevo fichaje de 'Todo es mentira': José Zaragoza (PSC)

Tras ello, durante 'Todo es mentira', el programa ha estrenado una de sus nuevas secciones "El despacho del director" conectando en directo con Joaquín Manso, el director de El Mundo para que hiciera su propio análisis editorial sobre la situación política actual y el curso político que arrancaba la semana pasada.

Pero además, Risto Mejide ha avanzado que 'Todo es mentira' contará con varios fichajes esta temporada. "Hoy os vamos a dar el primer nombre, esto es como 'Supervivientes', pero en versión Soto del Real. Os damos el primer nombre de uno de los nuevos colaboradores", advertía el presentador antes de que Laila Jiménez anunciara que el primer fichaje del programa de Cuatro es José Zaragoza, diputado del PSC en el Congreso.

"Es un histórico además al que llevábamos mucho tiempo persiguiendo para que se sentara y por fin lo vamos a tener", confesaba Risto Mejide tras descubrir su fichaje. "¿Pero sabe José Zaragoza que tiene cara de buena persona que todo el que viene aquí luego acaba investigado?", soltaba Virginia Riezu en clara alusión a lo sucedido con José Luis Ábalos.

Después, 'Todo es mentira' también avanzaba el estreno de otra de sus nuevas secciones "La silla del pueblo" en la que participarán diferentes rostros como la escritora Ana Iris Simón, el ex diputado del PSOE Agustín Zamarrón, el político y jurista Ignasi Guardans, el empresario y ganadero Cayetano Martínez de Irujo, la abogada penalista Ana Fraga, el periodista y activista Moha Gerehou, el abogado Emilio Cortés, el psicólogo social e investigador José Manuel Sabucedo y el filósofo Ernesto Castro, entre muchos otros.