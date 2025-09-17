EXCLUSIVA | Risto Mejide dice lo que piensa de Marta Flich al fichar por RTVE y dejar 'Todo es Mentira'

Después de más de seis años como copresentadora de 'Todo es mentira', Marta Flich anunció en abril que abandonaba el programa de Cuatro, marcando el fin de una etapa exitosa junto a Risto Mejide. En sus declaraciones más recientes, ha reconocido que la decisión partió de la necesidad de dejar atrás una zona de confort, de querer asumir nuevos retos profesionales y de la convicción de que 'Todo es mentira' es el programa de Risto.

Y el nuevo destino de Marta Flich es desde esta semana 'Directo al grano' en TVE junto a Gonzalo Miró. Por su parte, 'Todo es mentira' no se queda quieto. Risto Mejide ha estrenado la octava temporada del espacio con novedades tras la salida de Marta Flich. La primera de ellas, en este sentido, es que Laila Jiménez es la nueva copresentadora. La periodista, que tiene más de 20 años de experiencia, asumió este rol el pasado 7 de julio y sus primeras intervenciones están siendo muy aplaudidas. También se han estrenado nuevas secciones, como 'La silla del pueblo' y 'El despacho del director', así como la incorporación de nuevos colaboradores.

De estos temas hemos podido hablar en exclusiva con Risto Mejide, quien fue premiado durante el FesTVal de Vitoria, al que asistió El Televisero, con el Premio Mainat por su trayectoria. ¿Qué opina Risto del salto de Marta Flich a RTVE? ¿Considera injustas las críticas a Gonzalo Miró por ser fichado como presentador de 'Directo al grano' en la televisión pública? Nos responde a todo, a continuación.

Risto Mejide, ¿cómo estás? Vienes a Vitoria por un motivo especial, ¿no?

RISTO - Estoy muy feliz. Vengo a Vitoria a recoger un premio, pero además he venido más veces, me encanta el FesTVal, me encanta Vitoria y en esta ocasión imagínate... que me dan un premio.

El premio a tu trayectoria. ¿Cómo vives tú esto? ¿Que te premien a estas alturas? Porque estamos acostumbrados a que se premien cuando sois mucho más mayores.

RISTO - Muchas gracias por el piropo. Fíjate que yo llevo mejor la crítica que el halago. De hecho, una de las pruebas más difíciles que me voy a enfrentar esta noche va a ser un discurso de agradecimiento. No estoy acostumbrado a eso. La gente piensa que por hablar en la tele sabes hablar en cualquier circunstancia. Pero igualmente creo que es un ejercicio de responsabilidad. Que te den un premio tan importante para mí significa que te están marcando un camino, que te están diciendo: "Sí que vas bien", con lo cual espero empezar a merecérmelo a partir de mañana mismo.

Dices que te conocemos más por ser crítico, pero en los últimos años a mí me ha gustado mucho el giro que has hecho. Quizá con tanta crispación tú te has bajado, me da la sensación y te vemos en un programa en el que vas lidiando para unos y otros. ¿Cómo vives la nueva temporada?

RISTO - Yo no he dejado de ser crítico. Lo único que he cambiado es el tono. Creo que el tono es muy importante. Tú lo has dicho, la crispación es un tono, un estado general de las cosas, y luego está cómo te comunicas. 'Todo es mentira', me ha descubierto un tono que yo no conocía, que yo podía usar, que era el de la ironía, el sarcasmo, la risa también, que desengrasa mucho. Así que yo me enfrento a cada día muchísima gente, seguramente muy enconada, muy enfrentada. Y gracias a Dios que tengo los mejores cómicos del país a mi lado enseñándome a hacer comedia.

¿Cómo has visto la llegada de Marta Flich a TVE?

RISTO - Pues genial. Yo a Marta le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece.

¿Entiendes las críticas que ha habido a su compañero Gonzalo Miró por ser de cierta tendencia política que se le fiche en la televisión pública como presentador?

RISTO - Es que si demuestras una tendencia es porque la demuestras, si no le demuestras por qué eres un chaquetero, que la gente haga su trabajo, que dejen a la gente a trabajar en paz y que la televisión es lo más democrático que existe. Si no te gusta alguien, cambia de canal.