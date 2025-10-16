Pedro Ruiz sentencia con tres inapelables palabras la polémica de Juan del Val por su Premio Planeta

Juan del Val es este jueves el gran protagonista de muchas de las noticias tras haber sido el galardonado con el Premio Planeta 2025 de manos de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Son muchos los que están cuestionando su victoria. No es el caso de Pedro Ruiz.

Y es que hay que recordar que los Premios Planeta los entrega el Grupo Planeta, que es el principal accionista de Atresmedia. Es decir, muchos están señalando que no es casualidad que el premio se lo haya llevado alguien que trabaja para el grupo en varios programas como 'El Hormiguero' o 'La Roca'.

Por si fuera poco, es el segundo rostro ligado a Atresmedia que gana el Premio Planeta en apenas dos años después de que Sonsoles Ónega fuera la premiada en 2013 por 'Las hijas de la criada', la novela que próximamente llegará a atresplayer y más adelante a Antena 3 en versión serie con Verónica Sánchez y Alain Hernández.

En esta ocasión, Juan del Val se ha llevado el Planeta por su novela 'Vera, una historia de amor', que había sido presentada bajo el pseudónimo de Elvira Torres y con el título provisional 'No es tan fácil morir de amor'. Un galardón sobre el que Pedro Ruiz ha querido ser muy claro.

Así, el presentador y actor ha vuelto a utilizar su cuenta de "X" para hablar de uno de los temas de los que más se esta hablando este jueves. "Escuché a Juan del Val agradeciendo su premio Planeta. Estuvo cálido, sincero y emocionado. Los premios tienen momentos mágicos incluso cuando los entrega tu empresa. Felicidades", sostiene Pedro Ruiz.