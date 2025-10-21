TVE vive su mejor momento en audiencia gracias fundamentalmente a sus programas de actualidad diaria y los informativos. Pero también con todos sus prime time por encima de la media. Por eso, el fracaso de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el espacio de Eva Soriano y Aníbal Gómez ha sido más llamativo.

El programa que recuperaba el espíritu de los grandes show de los años 90 como el '¿Qué apostamos?' llegaba hace dos semanas a la noche de los sábados impulsado por el fútbol y aun así ya se estrenaba con un resultado poco halagüeño. La primera entrega de 'Cuánto, cuánto, cuánto' anotó un 10,6% y 881.000 espectadores.

Pero fue el segundo programa de 'Cuánto, cuánto, cuánto' el que se desplomó hasta un flojísimo 5,1% y apenas medio millón. Un registro de todo punto insostenible, y más aún en prime time. Y por ello, RTVE ha decidido actuar de inmediato y cancelar el espacio que conducen Eva Soriano y Aníbal Gómez según avanza Poco Pasa TV y ha verificado El Televisero.

TVE no quiere darle una nueva oportunidad a 'Cuánto, cuánto, cuánto' y ha paralizado ya las grabaciones del concurso que estaban previstas para el jueves 23 y el miércoles 29 de octubre. De este modo, el espacio producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa ('La Revuelta') desaparece para siempre de la parrilla de La 1 tras solo dos emisiones. Sin embargo, tal y como confirma la cadena pública a El Televisero seguirán trabajando en próximos proyectos junto a Encofrados Encofrasa.

De esta forma, este sábado La 1 sustituirá 'Cuánto, cuánto, cuánto' por cine como venía realizando ya antes de apostar por el concurso. Cabe decir que aunque en un principio el formato se iba a emitir en directo, la agenda de Eva Soriano impidió que fuera así y se optó por grabarlo días antes de su emisión.

Esta decisión llega para evitar que TVE siga perdiendo terreno en el mes después de haber hecho el sorpasso a Antena 3 y haberlo perdido todo el pasado fin de semana. En este sentido, cabe decir que a falta de once días para acabar el mes, Antena 3 lidera el mes con un 12,8% frente al 12,5% que obtiene La 1.