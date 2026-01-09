'El Desafío 2026': Lista completa con todos los concursantes famosos de su sexta edición en Antena 3

Tras estrenar el pasado miércoles 'Nos vamos de madre' con Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén, este viernes, Antena 3 lanza la sexta edición de 'El desafío' con lo que el gaditano hará doblete en el prime time de la cadena de Atresmedia.

El programa producido por 7 y Acción vuelve y lo hace con más espectacularidad, emoción y riesgo que nunca y con el mejor casting de la televisión según defendieron Carmen Ferreiro, la directora de Entretenimiento de Atresmedia, y Jorge Salvador, productor ejecutivo del formato en la presentación.

María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete son los celebrities que integran el casting de esta sexta edición. Deberán enfrentarse a espectaculares pruebas y retos, pero conseguir ser el mejor no será fácil para ninguno de ellos.

En esta sexta edición de ‘El Desafío’ la dificultad crece; las pruebas más icónicas del programa serán todavía más difíciles para los concursantes y, además, el formato incorpora nuevos retos que serán más espectaculares y arriesgados todavía. Los famosos se pondrán cada viernes al límite y lo harán con un único objetivo: ser el mejor de la noche, llevándose la victoria para poder donar su premio a la ONG que elijan.

Cada semana se someterán al veredicto del jurado del programa, que seguirá integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. Ellos serán los encargados de valorar los retos y puntuar a los concursantes. Pero no estarán solos, y es que cada semana, un celebrity invitado los acompañará en la mesa para valorar el trabajo de los concursantes. Y muchos de ellos además se atreverán también a realizar un desafío en plató.

Lista de concursantes de 'El desafío 6':

María José Campanario, Castellón, 46 años

La odontóloga María José Campanario (Castellón, 1979) debuta como concursante en televisión al unirse a la nueva temporada de El Desafío. Tras su recordada aparición como invitada junto a su marido, Jesulín de Ubrique, afrontará ahora pruebas de resistencia y artísticas que la sitúan en un terreno completamente nuevo. Campanario, que ha reconocido públicamente sufrir fibromialgia, da un paso valiente al enfrentarse a retos que pondrán a prueba su fortaleza física y emocional. Su participación promete ser una de las más comentadas de la edición.

Willy Bárcenas, Madrid, 36 años

El cantante Willy Bárcenas (Madrid, 1989), líder de Taburete, se incorpora como concursante a la temporada 6 de ‘El Desafío’. Acostumbrado a los grandes escenarios, se enfrenta ahora a desafíos físicos, técnicos y de pura adrenalina. ¿Logrará mantener la calma cuando la presión sea máxima? ¿Veremos a un Bárcenas más vulnerable que nunca? Su paso por el concurso no dejará indiferente a nadie.

Patricia Conde, Valladolid, 46 años

La presentadora y actriz Patricia Conde (Valladolid, 1979) se suma a ‘El Desafío’, dispuesta a demostrar que aún puede sorprender en el formato más exigente de la televisión. Tras una sólida trayectoria, deberá afrontar pruebas físicas y espectaculares muy alejadas de su zona de confort. Además, lo hará bajo la mirada de Pilar Rubio, su antigua compañera de plató, que ahora será quien la evalúe. ¿Será capaz de sorprender incluso a quienes mejor la conocen? Patricia Conde promete darnos grandes momentos.

José Yélamo, Cádiz, 42 años

El periodista y presentador José Yélamo (Cádiz, 1984) se convierte en concursante a la temporada 6 de ‘El Desafío’, donde mostrará una faceta completamente nueva. Conocido por su solvencia en directo y su estilo cercano, afrontará pruebas extremas que pondrán a prueba su resistencia física y mental. ¿Superará los retos más temidos del programa? ¿Descubrirá límites que no imaginaba? La edición promete mostrar a un Yélamo inesperado.

Eva Soriano, Tarragona, 35 años

La presentadora y humorista Eva Soriano (Tarragona, 1990) llega a ‘El Desafío’ dispuesta para trasladar su energía y creatividad a las pruebas más exigentes, tanto físicas como artísticas. Compartirá plató con Roberto Leal, con quien mantiene una conocida rivalidad cómica en redes sociales. ¿Cómo influirá esa dinámica en el programa? ¿Logrará que su humor sea un aliado en los momentos más complicados? Soriano aportará un punto extra de imprevisibilidad y espectáculo.

Eduardo Navarrete, Alicante, 31 años

El diseñador Eduardo Navarrete (Alicante, 1994) acepta pasar de invitado a protagonista de la temporada 6 de ‘El Desafío’, y lo hace preparado para sorprender al público con una faceta nueva. Tras destacar en la moda y en otros formatos televisivos, deberá ahora enfrentarse a pruebas físicas y artísticas. ¿Lo veremos hacer cosas que jamás había intentado en televisión? ¿Mantendrá su energía y sentido del humor bajo presión? Navarrete saber convertir en inolvidable todo lo que hace.

Jessica Goicoechea, Barcelona, 29 años

La creadora de contenido, modelo y empresaria Jessica Goicoechea (Barcelona, 1996) da el salto definitivo a la primera línea televisiva al unirse a ‘El Desafío’. Con 1,8 millones de seguidores en Instagram y una sólida trayectoria en el mundo digital, deberá afrontar pruebas de gran exigencia técnica y artística que mostrarán una versión completamente nueva de ella. ¿Cómo reaccionará cuando el resultado dependa solo de su esfuerzo y no de los clics de sus followers? Su participación promete momentos memorables de esta edición.

Daniel Illescas, 32 años

El influencer Daniel Illescas (Barcelona, 1993), con 1,6 millones de seguidores en Instagram y varios premios como creador de contenido, también se suma como concursante a la temporada 6 de ‘El Desafío’. Acostumbrado a vivir experiencias extremas alrededor del mundo, ahora deberá demostrar su versatilidad en retos físicos, pero también de baile o circo, en el plató más exigente de la televisión actual. ¿Responderá igual de bien que en sus redes? Illescas promete espectáculo, emoción y mucha tensión.