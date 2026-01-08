Antena 3 presenta 'El Desafío 6', su temporada más "extrema y peligrosa" y responde si tendrá más ediciones

'El Desafío' regresa a Antena 3 este viernes, 9 de enero con su sexta edición y se presenta como la "más extrema" de todas. Después de que Juan del Val asegure en una de sus promos que esta es "la mejor temporada", ha sido Jorge Salvador, el productor ejecutivo el que ha dado la clave en la presentación del programa. "No sé si es la mejor temporada, pero sí sé es que es la más peligrosa", destacaba.

"Esta gente ha puesto en algunos momentos en peligro su vida y todos han sufrido alguna lesión, que no ha sido grave, pero moratones, alguna costilla. El esfuerzo que han hecho es fantástico", exponía el productor ejecutivo de 7 y acción. En ese sentido, también ha recordado que el equipo del programa cuenta con una gran supervisión para que las pruebas estén controladas.

Para muestra de que esta edición es la más extrema de todas las que se han emitido de 'El Desafío', Jorge Salvador ha explicado que esta temporada se bate el récord de apnea que hasta ahora ostentaba Rosa López con 4 minutos y 40 segundos. "Uno de estos señores ha batido ese récord, es brutal", afirmaba. "Es el casting más competitivo y hasta el último programa hay varios concursantes que pueden ser ganadores", añadía.

Jorge Salvador (@7yaccion ), nos hace un pequeño SPOILER sobre la nueva temporada: ¡Se bate el récord de apnea! 😯⏱️



👉 Y este VIERNES, @manuelcarrasco_ es el invitado del primer programa de @eldesafioA3 pic.twitter.com/fckf3YXvKf — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 8, 2026

'El desafío' prepara ya su séptima edición y Roberto Leal expone la clave de su éxito

Por su lado, Carmen Ferreiro, la directora de Entretenimiento de Atresmedia ha avanzado que 'El desafío' ya ha sido renovado por una séptima edición, que comenzará a grabarse próximamente y que llegará a la cadena en 2027. Y es que el programa que produce Pablo Motos forma parte del ADN de Atresmedia que es su apuesta por programas familiares. Además ha dejado la puerta abierta a grabar una edición 'All Stars'. "Todo se verá", comentaba la directiva.

"Es un programa maravilloso, con unos valores increíbles y esa es la clave de que los viernes familias enteras se sienten a verlo. Los niños están deseando que llegue el viernes para ver El Desafío", confesaba Roberto Leal dando las gracias a Atresmedia por la confianza en el formato y renovarlo sin haber emitido aún la sexta edición.

👏 @RobertoLealG se pone de nuevo al frente de @eldesafioA3, emocionado por el éxito del programa



📊 #ElDesafío cerró su 5ª edición como LÍDER absoluto en la noche de los viernes con un 15% de share medio

📺 Regresa con retos emocionantes y entretenimiento para toda la familia pic.twitter.com/iwh8hWvXky — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) January 8, 2026

"Para mí ha sido la edición más de piel porque tengo en el casting grandes amigos. A Eva la considero una gran amiga, a otros conocidos que he descubierto y que ya son grandes amigos y luego a Yélamo que es mi hermano", añadía el presentador sobre el casting que forman María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete.

Precisamente, José Yélamo, ha querido señalar cuál es la clave del éxito de 'El desafío'. "En televisión, el show se prepara, y eso puede generar desconfianza en el espectador: '¿Esto es de verdad? ¿Esto está guionizado?'. Si algo he descubierto con esta experiencia es que 'El Desafío' es de verdad. Nos la jugamos de verdad y las sensaciones que transmitimos son auténticas", sostenía el presentador de 'La Sexta Xplica'.

Mientras que Pilar Rubio, que sigue formando parte del jurado junto a Santiago Segura y Juan del Val, ha querido poner en valor el esfuerzo de los concursantes. "En las primeras ediciones se tenía muy en cuenta la capacidad de sacrificio de cada concursante, pero esto se ha ido endureciendo tanto que el concursante tiene que saber hasta donde quieren llegar y como no tienen límite a veces se pasan de frenada y por eso se lesionan", destacaba la presentadora.