Patricia Conde, concursante de 'El Desafío 6', suelta este dardo a 'MasterChef' tras su polémica: "Un mentirity"

Este viernes 9 de enero, Antena 3 estrena la sexta edición de 'El Desafío' a partir de las 22:00 horas con un casting variopinto formado por Patricia Conde, José Yélamo, María José Campanario, Willy Bárcenas, Eva Soriano, Eduardo Navarrete, Daniel Illescas y Jessica Goicoechea.

De esta manera, Patricia Conde vuelve a intentarlo como concursante de un show televisivo después de su polémico paso por 'MasterChef Celebrity' hace tres años. Hay que recordar que la presentadora y actriz decidió abandonar el talent de cocina de TVE en su semifinal tras denunciar favoritismos y acusar incluso a ex compañeros de estar drogados en las grabaciones.

Unas polémicas declaraciones de las que Patricia Conde nunca ha vuelto a querer hablar. Ahora con su fichaje por 'El Desafío', la que fuera presentadora de 'Sé lo que hicisteis' ha querido diferenciar muy bien el programa que conduce Roberto Leal de otros realitys y talents que hay en televisión.

Durante la presentación de 'El Desafío', Patricia Conde ha dejado claro que "pensé que era imposible, pero soy más valiente de lo que pensaba" después de todos los retos a los que se ha enfrentado en el programa de Antena 3. "Estoy encantada, no encuentro la palabra para describir como estoy después de mi paso por 'El desafío', pero es lo más alucinante que he hecho en mi carrera", añadía.

Después, tal y como recoge El Confi TV, Patricia Conde tachaba de "mentirity" a programas como 'MasterChef'. "El desafío no tiene nada que ver con un reality, un mentirity o un docureality; no tiene nada que ver con nada. Es el mejor formato que hay en la televisión ahora mismo", recalcaba la presentadora.

"Enciendo la tele y veo un montón de programas que no me creo, por lo que siempre estoy deseando encontrar formatos reales, en los que las personas estén sintiendo cosas reales, cosas que atraviesan la pantalla. Como yo lo he vivido y sé lo que es eso, a mí ya no me la cuelan con cualquier cosa", añadía aclarando a qué se refería con lo de 'mentirity'.

"¿Hasta qué punto están buscando agredir a alguien para que suene la flauta?", se preguntaba Conde. "Eso es algo que no hace falta en un programa tan bien hecho como 'El desafío'. Cuando algo está bien hecho, no hace falta llevar a alguien a un extremo que no quiere", terminaba sentenciando.

En ese sentido, Patricia Conde recordaba cómo en sus inicios tuvo que hacer frente a un director que le obligaba a incomodar a los invitados con sus preguntas. "Me di cuenta de que no podía hacer cierto tipo de programas porque sé que puedo hacer daño. No entiendo esos formatos", añadía.